Vila-real entrega las Medallas de Oro de la ciudad

Pau Francisco Torres, Sebastián Mora Vedrí y José Manuel Llaneza Durá ya forman parte del elenco de honores y distinciones de Vila-real tras haber recibido hoy la Medalla de Oro de la ciudad, en un acto institucional celebrado en el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha presidido la ceremonia de entrega de las medallas de oro, junto a la concejala de Relaciones Institucionales, Noelia Samblás, y el resto de corporación municipal, con la asistencia de hijos predilectos y adoptivos, honores y distinciones de Vila-real, y familiares y allegados de los galardonados, entre ellos el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig.

Con esta distinción, aprobada con la unanimidad de todos los grupos municipales, la ciudad de Vila-real reconoce los méritos en el ámbito deportivo del futbolista Pau Torres, el ciclista Sebastián Mora y el vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, porque, tal y como ha destacado el alcalde en su discurso, “con ellos hemos escrito algunos de los capítulos más extraordinarios de esta nueva Vila-real del siglo XXI”.

El alcalde también ha subrayado que “los tres, desde sus respectivas áreas, han contribuido a difundir el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo” y son “embajadores de los valores de constancia, esfuerzo y perseverancia que nuestra marca de Ciudad del Deporte y la Salud representa”.

Benlloch ha remarcado que el deporte es un motor de progreso y transformación en la nueva Vila-real del siglo XXI de la misma manera que lo fue la citricultura en el siglo XIX y la industria cerámica en el siglo XX.

“La historia de los últimos años en Vila-real no se podría entender sin el Villarreal Club de Fútbol, con el cual trabajamos codo a codo cada día desde el Ayuntamiento, la casa de todos, para avanzar”, ha afirmado. De la misma manera, “el ciclismo en Vila-real no es una anécdota, no es una casualidad, no es una disciplina deportiva más. El ciclismo está en el ADN de los y las vila-realenses, con referentes como nuestro Hijo Predilecto Juan Bautista Llorens y certámenes como la segunda vuelta más antigua de España, la Vila-real-Morella, que cumplirá 100 años el 2024”.

Del vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, el alcalde ha destacado que “encarna la profesionalización, la promoción y el crecimiento que el club ha experimentado a lo largo de las últimas décadas, y que ha colocado el club de nuestra ciudad a la élite del fútbol mundial”, como así lo ha demostrado consiguiendo ser campeón de la Europa League y alcanzando las semifinales de la Champions.

Con 28 años de trayectoria en el club, José Manuel Llaneza “ha contribuido a consolidar ese Villarreal que nunca se detiene, sino que siempre persigue nuevos sueños. Un club que busca siempre nuevos retos deportivos, que moderniza infraestructuras, como el Estadio de la Cerámica”. Benlloch también ha alabado la estima de Llaneza por Vila-real demostrando que “no es necesario nacer o vivir en Vila-real para ser vila-realense de corazón”.

“El trabajo, la disciplina, la victoria sobre las dificultades, son calidades del deporte que se encarnan en Pau Torres”, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Española de Fútbol y campeón de la Europa League con el Villarreal CF.

“Pero además, a las calidades del deporte sumas tus propias, como la honradez y también la humildad, siempre mantenida en todo momento, la discreción, el no mirar nunca por arriba del hombro a nadie”, ha aseverado el alcalde al referirse al futbolista groguet, de quien ha destacado también su vertiente solidaria y a quien ha dado las gracias por “ayudarnos a construir esa nueva Vila-real del siglo XXI, de valores, que mira siempre adelante pero no se olvida nunca de dónde viene”.

El ciclista Sebastián Mora, con dos participaciones olímpicas en Londres 2012 y Tokio 2021, cuenta además en su palmarés con un campeonato del mundo y ocho campeonatos de Europa de ciclismo en pista, entre otros éxitos. Estos logros le han hecho merecedor de la Medalla de Oro de la ciudad, por ser digno heredero de la tradición ciclista vila-realense que tiene entre sus grandes referentes al campeón Juan Bautista Llorens.

“Justo el año en que Sebastián Mora competía a las olimpiadas de Tokio, este pasado año, llenándonos de orgullo, se cumplían los 100 años desde que Juan Bautista Llorens se proclamaba por primera vez campeón de España de velocidad. Un siglo separa estos dos triunfos, pero es una muestra de la continuidad de esta pasión ciclista en Vila-real, y de cómo Sebas ha sabido recoger un legado y una herencia que venía de lejos para llevarla a cotas cada vez más altas”, ha señalado el alcalde, quien ha agradecido a Mora su labor solidaria y ser un orgulloso embajador de Vila-real en todo el mundo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los tres galardonados han agradecido, muy emocionados, la distinción concedida por el Ayuntamiento de Vila-real, y con la que sus nombres quedan ya escritos con letras de oro en la historia local.