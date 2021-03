Vila-real acuerda que la semana de San Pascual sea lectiva

El Consell Escolar Municipal, presidido por el alcalde de Vila-real, José Benlloch, aprobó anoche que la semana de San Pascual sea lectiva para los centros docentes de Vila-real, después de que el Consell Rector de Festes avalase el mes pasado la suspensión de las fiestas patronales con motivo de la covid-19. Los representantes de la comunidad educativa decidieron también trasladar los tres días festivos a final de curso, que acabará este año el 18 de junio.

“El Consell Escolar Municipal ha hecho un ejercicio de responsabilidad ante la situación sanitaria que estamos viviendo y ha acordado con una amplia mayoría que los niños y niñas de la ciudad puedan seguir yendo a clase en los días que, por calendario escolar, habrían sido festivos en mayo”, señala el alcalde, quien pone el acento en el consenso de la comunidad educativa para adoptar esta decisión. En concreto, la opción de mantener la semana como no lectiva contó con cuatro votos, frente a los 18 que optaron por no suspender les clases. “Con esta decisión, además, los centros docentes de Vila-real se adaptan a las recomendaciones de la Conselleria de Sanidad para favorecer la contención de la pandemia y evitar situaciones de posibles contagios durante los periodos escolares que coinciden con fiestas que no pueden celebrarse, como es el caso también de las Fallas o la Magdalena de Castellón”, agrega. El día de San Pascual (17 de mayo) se mantiene como festivo local, tal como acordaron los grupos municipales.

Tras acordar la semana lectiva, el Consell Escolar debatió las distintas posibilidades para recuperar estos días festivos. Fueron dos las opciones votadas: acumular los tres días lectivos de más en San Pascual a las vacaciones de Semana Santa y Pascua (5 votos) o sumarlos al final de curso. Esta última opción, avalada con 8 votos, será finalmente la propuesta que se eleve a la Conselleria de Educación, competente en el calendario escolar, para su ratificación. De esta manera, las clases acabarán este año el 18 de junio en los centros docentes de Vila-real.

“Quiero agradecer la predisposición al diálogo y el acuerdo del Consell Escolar Municipal, con el objetivo compartido de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros menores en una situación particularmente complicada como la que estamos viviendo. Toda la comunidad educativa, profesores, familias y escolares, están haciendo un enorme esfuerzo para que los colegios sean un entorno seguro”, señala el alcalde. “Estamos convencidos que las decisiones acordadas ayer en el consejo son también las mejores, dadas las circunstancias de la covid-19, para contener la pandemia y asegurar el bienestar tanto de los escolares como del resto de comunidad educativa y la población en general”, concluye Benlloch.