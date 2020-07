Vicente Montesinos considera que “el ascenso es un éxito de toda la afición”

El C.D. Castellón será galardonado esta tarde con el premio de Deportes de COPE Castellón por su magnífica temporada en la que se ha proclamado campeón de liga y ascendido a Segunda División. Uno de los grandes artífices de este logro es su presidente, Vicente Montesinos, que ha atendido hoy a esta cadena.

Montesinos ha mostrado su gran satisfacción tras la vuelta de los albinegros al fútbol profesional que, tal y como ha remarcado en reiteradas ocasiones, no habría sido posible sin sus seguidores: “Esto es un éxito de toda una provincia y de la afición, sin ellos no tendría sentido. Son nuestro mayor activo y debe seguir así”. Asimismo, ha manifestado su alegría por haber cumplido el objetivo marcado: “Al llegar, nos propusimos lograrlo en 5 o 6 años, antes del centenario. Ha sido una gran temporada y, aunque no hubiéramos conseguido el ascenso, habría sido un éxito rotundo”.

Respecto a las claves de esta gran campaña, el presidente otorga el mérito a todas las partes implicadas en el club: “El personal es el que está todos los días pico y pala para conseguir esto”. En este sentido, ha asegurado que han trabajado mucho hasta este momento: “Esto es un no parar. Siempre intentas encontrar la oportunidad de descanso, tratar de respirar y estar con la familia, exige mucho tiempo”.

Además de ver recompensados los esfuerzos por los aficionados orelluts, el máximo responsable de la entidad ha puesto en valor los reconocimientos recibidos desde diferentes lugares de España: “La gente está contenta a nivel nacional. El Castellón es un club muy querido y recordado como un histórico”.

En el panorama deportivo, el presidente ha resaltado el gran año en cuanto a logros, y se ha querido acordar de algunos equipos: “Me quito el sombrero por el amateur, que ha promocionado para subir a Tercera, por el femenino, que ha ascendido a Segunda y por el Nou Bàsquet Femení que está en Primera Nacional. También por uno de los mayores logros de cantera: El Juvenil A en División de Honor y el B en Nacional”.

A nivel personal, Montesinos ha manifestado que se encuentra en una “fase de descompresión por la tensión acumulada”. Por otra parte, al ser preguntado por si se había comprometido a realizar algún reto por subir, ha explicado que ha llevado a cabo dos. “Dije que hasta que no saliese la resolución del TAD no me afeitaría y que, hasta que no acabase el playoff no me cortaría el pelo. Lo primero que hice al volver es ir a la peluquería”, bromea.

De cara al inicio de la siguiente temporada en la división de plata, el club ha recibido en Castalia a una delegación de La Liga para verificar las condiciones de las instalaciones. En cuanto a mejoras llevadas a cabo por la entidad, se está resembrando el césped.