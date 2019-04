Vicent Moliner es galardonado por la Sociedad Española de Química

Este galardón, que lo otorga la Real Sociedad Espñola de Química, valora la trayectoria reciente de los últimos cinco años e implica la concesión de un diploma y una dotación económica que se entregará a final de año en Madrid.

Moliner, profesor del Departamento de Química Física y Analítica de la UJI, licenciado en Química por la Universitat de València y doctor en la misma disciplina por la universidad pública de Castelló, llevó a cabo su estancia post-doctoral en la Universidad de Bath (Reino Unido). Desde entonces, ha realizado múltiples estancias de investigación en universidades y centros de investigación de España, Reino Unido, Suecia, Francia o Polonia, además de ser profesor visitante en la Universidad Tecnológica de Lodz (Polonia, 2009) y en la Universidad de Bath (Reino Unido, 2017).

Es autor de un libro, ocho capítulos de libro y cerca de 200 artículos de investigación en revistas como Nature Chemistry, Nature Communications, J. American Chemical Society, Proc. Nato. Acad. Sci. USA, Chemical Science, Angew. Chemie o ACS Catalysis. En la actualidad cuenta con cuatro sexenios de investigación.

Dirige el Grupo de Investigación de Bioquímica Computacional de la UJI, dedicado a la descripción computacional de fenómenos de catálisis en sistemas biológicos mediante métodos que combinan la mecánica cuántica con la mecánica molecular. El objetivo del grupo es el conocimiento de estos procesos a escala molecular y su aplicación, en colaboración con otros grupos, en el diseño de nuevos materiales para su uso en biomedicina o biotecnología como son, nuevos agentes farmacológicos para inhibir la actividad enzimática, o el diseño de nuevas enzimas.

A lo largo de la última década ha impartido más de una treintena de conferencias en congresos internacionales y ha participado en 12 proyectos nacionales y dos internacionales, ocupándose de la dirección en una decena. En 2008, fue galardonado con el premio ExpoQuimia I+D+y en la categoría de Biotecnología. Ha dirigido ocho tesis doctorales en los últimos 10 años.

Es miembro de la Editorial Board de la revista Archives of Biochemistry and Biphysics y de la revista International Journal of Molecular Science, así como editor invitado por números especiales en Archives of Biochemistry and Biophysics, y co-editor en Physical Chemistry and Chemical Physics y Frontiers in Chemistry.

Moliner es evaluador de más de 30 revistas de investigación y proyectos de investigación para varias agencias de evaluación nacionales e internacionales, incluida la European Research Council. Es miembro de la Real Sociedad Española de Química y de su grupo especialidad «Química y Computación», de la Sociedad Biofísica de España, de la American Chemical Society y Fellow de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido.