Polideportivos y espacios grandes son los lugares preferidos por los sanitarios para las vacunaciones masivas

La Generalitat Valenciana confía en que en el mes de abril se pueda iniciar la vacunación masiva para proteger a los ciudadanos frente a la covid-19. Hasta ahora se había planteado el hospital de campaña instalado junto al Hospital General de Castellón como lugar propicio para llevar a cabo el proceso de vacunación, aunque, en declaraciones a COPE, el gerente del departamento de salud de Castellón, Ricardo Tosca, no ve idóneo este emplazamiento.

Falta que la consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana diseñe la estrategia para organizarla, pero Tosca apuesta porque se desarrolle en espacios como polideportivos. Instalaciones amplias y bien comunicadas.

"Pabellones grandes, donde se pueda aparcar; donde se pueda mantener una población esperando ver el efecto de la vacuna... ésto si juntas a 5.000 o 10.000 personas cada día no puedes tener bloqueado todo un hospital", por lo que ve "inviable" que se efectúe en los hospitales y añade que "tiene que ser un espacio grande y que esté bien comunicado y de fácil acceso para todo el mundo".

Mantener restricciones

Tosca indica que, aunque la presión hospitalaria se ha reducido de forma considerable, aún tardará dos semanas en descender la ocupación que hay en las UCIs. De los 348 pacientes ingresados en los hospitales castellonenses, 170 están en el General de Castellón. De ellos, 30 permanecen graves en la UCI.

"No estamos bien", lamenta Tosca. "170 enfermos siguen siendo muchos enfermos; la presión está en las UCIs. Nos preocupa mucho la presión en la UCI. Hemos llegado a tener 35 enfermos covid y ahora tenemos 30, pero hay que tener en cuenta que antes había solo 20 camas para todos los enfermos", reconociendo que "hemos triplicado las camas UCI" por la pandemia.

El gerente del departamento de salud de Castellón considera imprescindible mantener las medidas actuales prescindiendo de la vida social, con tal de evitar nuevos repuntes.

"Ya tenemos suficiente experiencia para saber cuáles son las medidas que han hecho mejorar la situación: Hasta que no hemos cerrado nuestra vida social, ésto no ha mejorado... y no quiere culpabilizar a nadie, simplemente es un hecho. ¿Cuándo hemos empezado a mejorar?, cuando hemos dejado la vida social, esa ha sido la clave".