Usuarios de trenes de Cercanías denuncian hacinamiento por los recortes en el servicio

Mientras se obliga a distanciarnos, a no abrazarnos, besarnos, chocar las manos... hay centenares de personas en la provincia de Castellón que se ven obligadas a viajar hacinadas en trenes que no respetan el metro y medio de distanciamiento.

Todo porque el Gobierno se olvida de las demandas de los usuarios de los trenes de Cercanías entre Vinaròs y Castellón de la Plana. Pese a anunciar un aumento del servicio, éste solo afectará a la línea Valencia-Castellón de la Plana, pero deja sin recuperar el servicio que había antes de la pandemia con el Baix Maestrat que continuará con seis trenes, la mitad de los que había antes del estado de alarma.

Enfado mayúsculo el que tienen usuarios como Nicolás Ospina, que es portavoz de la plataforma de estudiantes universitarios, Més llibertat y es que las imágenes de aglomeraciones se están convirtiendo en habituales. "Es una manera vergonzosa el hacinamiento al que se nos está llevando a cabo en los trenes", pero añade que "lo que da más vergüenza es que preocupe más, poner geles desinfectantes en las universidades que estar en trenes en los que los dos metros de distancia no están ni se les espera".

Y es que los usuarios de este servicio ya ni siquiera reclaman que se recupere el servicio anterior al estado de alarma que era de doce trenes diarios. Ven una posible solución el aumentar los vagones en los seis trenes que dan cobertura a la línea entre el Baix Maestrat y la Plana, como el propio portavoz de Més llibertat explica en COPE.

"No queremos que se nos dupliquen o se multipliquen por cuatro las frecuencias" y es que reclaman "algo legítimo: Recuperar aquello que teníamos y que nos va a hacer estar seguros tanto a nosotros como a nuestras familias".

Incluso se conformarían con no recuperar los doce trenes que había diarios hasta el mes de marzo: "Solamente queremos viajar seguros; no pedimos nada más. Si no quieres recuperar las doce frecuencias, añade vagones a las frecuencias en hora punta".

El PSOE, diferente mensaje según desde donde se lance

Mientras tanto, el tema también lleva a pugna política, incluso dentro de un mismo partido. Así, el Partido Socialista muestra su doble cara respecto a la situación de los trenes de cercanías, dependiendo del lugar del mensaje.

Así, en Madrid se sigue viendo como que sólo es necesario recuperar la totalidad del servicio si existe demanda según los datos de Renfe, lo que lleva a catalogar como “innecesaria” esta propuesta de recuperación de los trenes por parte del senador por la provincia, el morellano Artemi Rallo.

En clave local, eso sí, la visión es claramente opuesta. Y es que la cercanías de las imágenes que se están viviendo en los andenes de la estación de Castellón, con estudiantes y trabajadores sin poder respetar la distancia de seguridad, hace que se reclame la recuperación de la totalidad de los cercanías desde la Plana hacia Valencia y el Maestrat. Así lo explica el portavoz del equipo de gobierno José Luis López.

"Vamos a seguir reivindicado que, progresivamente, se recuperen todas las frecuencias" y es que el edil socialista considera que "es fundamental que todos los ciudadanos de la provincia estemos conectado con un servicio bueno de Cercanías".