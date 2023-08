La Unió alerta de la presencia de una nueva mosca blanca en el sur de Francia

La Unió Llauradora informa de la presencia en el sur de Francia de una nueva especie de mosca blanca, Alerucanthus spiniferus (Quaintace). Esta especie, no presente en nuestra agricultura, actúa con gran voracidad y afecta a 102 especies vegetales, entre ellas cítricos.

Con origen del sudeste asiático, esta plaga de cuarentena detectada en junio en territorio francés, se ha localizado por el momento en 14 municipios y otros 5 en espera de confirmación de la región francesa de Occitania.

La Unió ha manifestado su miedo e incertidumbre al Ministerio de Agricultura para en caso de que la plaga entre en nuestro territorio, ofrezcan una actuación rápida y eficaz. En caso de que no lo hagan y se introduzca en nuestros cultivos, pedirán una responsabilidad patrimonial porque supondría nuevamente un sobrecoste para los productores que no pueden asumir y sobre la cual no tienen responsabilidad.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “se pone en evidencia que los controles fitosanitarios en frontera son ineficientes como venimos denunciando desde hace tiempo y no tenemos herramientas suficientemente eficientes -ni fitosanitarias ni de lucha biológica- para hacer frente a la amenaza de una nueva plaga”. Peris insiste en la necesidad de implantar las inspecciones en origen “para que cuando alguien quiera exportar a la UE se establezcan automáticamente controles rigurosos y eficaces y que cumplan la misma normativa que se les exige a los productores valencianos”.

En la actualidad, el campo valenciano ya está en conflicto con otras plagas, entre ellas otras moscas blancas, que causan un aumento de los costes de producción por el incremento del número de aplicaciones de productos fitosanitarios. En España, no hay productos fitosanitarios específicos para el control de esta mosca, por lo cual se tendrían que usar materias activas autorizadas por el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para el control de moscas blancas y tenemos cada vez menos para usar. En caso de detección de esta mosca blanca se tiene que aplicar el Programa de Erradicación que ya tiene aprobado el Ministerio de Agricultura.

Esta nueva plaga de mosca blanca también puede llegar a afectar a la viña, el caqui y el peral, además de ornamentales como el rosal. Entre otras afectaciones, esta especie produce elevadas cantidades de melaza que cubren a hojas y frutos. Como sucede en el resto de los ataques de otras moscas blancas, el hongo de la negrilla se puede instalar sobre la melaza, reduciendo la respiración y la fotosíntesis de la planta. Provoca así mismo defoliaciones que debilitan el árbol y afectan gravemente la producción con daño en los frutos puesto que los ataques de esta mosca pueden reducir el cuajado.