Una publicación de Castellón aspira a ser el mejor libro político del año

La consultora de marca personal, Carolina San Miguel, ha sido nominada a los Napolitan Victory Awards 2023 en la categoría de Mejor libro Político del Año por ‘Marca personal para políticos sobresalientes, Claves de marketing y comunicación para no ser un político de marca blanca’.

Los galardones se harán entrega el próximo 26 de agosto en Washington y Carolina San Miguel, natural de Benicàssim se ha mostrado entusiasmada y muy agradecida por estar entre los cinco finalistas al Mejor libro político del Año. “Para mí la nominación ya es un premio porque son unos galardones muy prestigiosos y desde hace años son un referente en el mundo de la comunicación política, por lo que el hecho de que hayan seleccionado mi libro entre los cinco finalistas ya es la guinda a todas las alegrías que este libro me está dando”.

San Miguel autopublicó su libro en Amazon en febrero del pasado año y está disponible en formato libro y en digital en dicha plataforma. Según señala la autora, “mi intención con este libro es dar herramientas a los políticos de la calle, esos alcaldes y concejales que no tienen a nadie detrás, ni un gabinete, ni asesor que le ayude y oriente a que sepan elaborar sus discursos, claves de comunicación, diferenciación, hablar en público o relacionarse con los medios, gestionar crisis, entre otros”.

Según relata la autora, este libro nace de la experiencia de diez años en la política local gestionando varias concejalías en diferentes etapas tanto en el gobierno como en la oposición de Benicàssim, política que abandonó en el año 2015 dedicándose desde ese momento a seguir emprendiendo y asesorar y formar a políticos y candidatos. Recientemente en julio de 2023, tras el cambio político en el gobierno de la institución provincial de Castellón, Carolina San Miguel se ha incorporado como asesora en el Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón.

Los Napolitan Victory Awards, conocidos como los premios más prestigiosos y codiciados en la comunicación política, reconocen la excelencia en diversas categorías, incluyendo campañas políticas, proyectos innovadores y líderes destacados en el ámbito político. La participación en estos premios representa una distinción importante y una validación del impacto y la relevancia del trabajo realizado.

A lo largo de su historia, los Napolitan Victory Awards han atraído la atención de gigantes campañas, como las de Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Alberto Fernández, Luis Abinader, Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez. Además, se han reconocido a luminarias políticas como Epsy Campbell Barr, ex Vicepresidenta de Costa Rica, Martha Lucía Ramírez, ex Vicepresidenta de Colombia, y José Mujica, ex Presidente de Uruguay, por sus importantes contribuciones. Consultores políticos destacados como los fallecidos Ralph Murphine y Michel Bongrand, así como José Luis Sanchis, consultor español, y Dick Morris, consultor estadounidense, también han sido aplaudidos por sus esfuerzos innovadores.

La gala de premiación de los Napolitan Victory Awards 2023 tendrá lugar el 26 de agosto en Washington, DC, donde se revelarán los ganadores en todas las categorías.