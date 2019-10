Una persona resulta herida al caer su coche a la vía del tren en Nules

Un accidente de tráfico ha provocado que un vehículo cayera a la vía del tren en el término municipal de Nules. Como consecuencia del mismo una persona ha sido evacuada en ambulancia al hospital la Plana de Vila-real.

Según ha podido saber COPE, el accidente se ha producido a las 7:40 horas de este miércoles y, dos horas más tarde, ya se han visto afectados quince trenes:

- Siete Cercanías del servicio entre Valencia y Castellón de la Plana han sufrido demoras medias de 20 minutos y otros tres han sido cancelados.

- Dos de media distancia.

- Tres de larga distancia.

El vehículo ya ha sido retirado de la vía y los técnicos de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) trabajan en la reparación de la catenaria que se ha visto dañada como consecuencia de la caída del vehículo a la red ferroviaria.

Ello está provocando que los trenes circulen por una sola vía, lo que produce los problemas en el servicio que a medida que avancen las horas producirá que s eincremente el número de trenes afectados, aunque desde Renfe se confía en poder recuperar la normalidad en la frecuencia de trenes a lo largo de la mañana.

Renfe explica que: "Debido a la incidencia por causas ajenas a Renfe, caída de un vehículo a la vía entre Moncofa y Nules, el servicio se ve afectado con fuertes demoras y cancelaciones. Disculpen las molestias".

El Compromís de Puntualitat en C-5 i C6 et dóna dret a un bitllet gratuït per al mateix trajecte del viatge afectat per retard superior a 30'. Pots sol·licitar-ho en taquilles i autovenda des de l'endemà i utilitzar-lo en 30 dies naturals des de la seua emissió. pic.twitter.com/6IqCrN1BoB