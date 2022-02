Una dirigente del PP denuncia "irregularidades" por la dirección provincial

Las aguas bajan revueltas en el Partido Popular de la provincia de Castellón solo 9 meses después de que Marta Barrachina asumiera la presidencia de la formación. Tras la división interna habida en Onda donde incluso el Partido Popular de la Comunitat Valenciana creó una gestora "con el objetivo de mejorar la coordinación entre el partido y el grupo municipal y mantener la alcaldía", cuando la alcaldesa era Carmina Ballester, elegida unas semanas antes presidenta local.

Ahora se le suma Almenara, donde la presidenta, Alicia Bañuls, renuncia a la reelección tras denunciar una serie de "irregularidades", en la tramitación de afiliados por "puro revanchismo ya que nuestra agrupación no avaló mayoritariamente a la candidatura de Marta Barrachina y la de Salvador Aguilella en el congreso provincial".

Peñíscola solicitará al Gobierno que proteja los acantilados de su tómbolo El Ayuntamiento de Peñíscola en pleno solicitará al Gobierno que actúe en sus acantilados Peñíscola (Castellón) 11 feb 2022 - 07:49

La propia Bañuls ha explicado los motivos que la han llevado a adoptar esta decisión en una carta abierta en la que lamenta las "purgas" y la búsqueda de un enemigo inteerno:

"Llevo militando en el Partido Popular hace 15 años y, además, llevo 11 como presidenta local de un partido del que me siento muy orgullosa. Creo en el Partido Popular, en la honradez, en el esfuerzo, soy liberal y me gusta el juego limpio.

Sin embargo, las últimas semanas llevamos viviendo, los afiliados de Almenara y yo misma, una situación bochornosa que me obliga a tomar una difícil y dolorosa decisión. Y no es otra que dar un paso al lado y renunciar a mi candidatura para presidir el PP ya que mis principios me obligan a no participar en una farsa llena de irregularidades que ya he denunciado.

Nuestra agrupación somos prácticamente la resistencia ante el PSOE. Ser del PP en Almenara no es fácil por el sectarismo de los socialistas que gobiernan que señalan a quien se atreva a opinar diferente, pero, lo que no esperábamos nunca es que el mayor ataque lo fuéramos a recibir de nuestro propio partido.

Como presidenta del PP de Almenara he mantenido la disciplina del partido y mi lealtad a las siglas siempre ante cualquier dirección. Sin sueldo, sin límite de horasy sin descanso.

A pesar de ello la nueva dirección provincial sin informar a la presidencia local, convocaba un congreso local. Desde el primer momento hemos ofrecido lealtad, hemos ofrecido una alternativa a la dirección actual… pero ni se nos ha escuchado.

Sin saber de dónde ni cómo se ha duplicado el censo de afiliados a espaldas de la agrupación local, han aparecido decenas de afiliados, incumpliendo el artículo 5.3 de los estatutos nacionales del Partido Popular que dice, entre otras cosas, que las solicitudes de afiliación deben ser informadas por la ejecutiva local antes de aprobarlas el comité provincial.

Además, he tenido constancia de irregularidades en el pago de las cuotas de afiliados, he recibido el testimonio de casos en los que no se ha abonado la cuota por parte del propio afiliado sino por otras personas, sin su consentimiento, hemos tenido conocimiento de irregularidades en las solicitudes del voto telemático. Hemos recibido testimonios de afiliados de avanzada edad que han firmado una solicitud de la que no han sido informados de lo que estaban firmando, sin tener ni siquiera correo electrónico, y otra persona ha solicitado por ellos el voto electrónico.

Todos estos hechos han sido denunciados ante el comité organizador del congreso local de Almenara.

La actual dirección provincial ha amparado y sigue amparando una candidatura con dos tránsfugas del PP que llevan toda la legislatura de convivencia con el PSPV e, incluso, habían creado otro partido contra el PP. Pero la nueva presidenta y el nuevo secretario general han abrazado a los tránsfugas solo por puro revanchismo ya que nuestra agrupación no avaló mayoritariamente a la candidatura de Marta Barrachina y la de Salvador Aguilella en el congreso provincial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Llegados a este punto, por principios y porque no puedo participar de una farsa opto por renunciar a mi candidatura pese a las reiteradas peticiones de los afiliados (de los que yo tenía conocimiento como presidenta hasta el pasado mes de diciembre), que en más del 90% avalaron mi candidatura. Sigo creyendo en el PP, pero no en una dirección provincial obsesionada en purgas y en un enemigo interno que no existe".