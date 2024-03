La última aventura de Ramón Peris: el ascenso al punto más alto del planeta... desde el núcleo

Hemos hablado hoy en COPE con el burrianense Ramón Peris, del que ya conocíamos sus retos sobre la bici, acompañado de su pareja Pam con “Vent i Ales”, pero que en este caso la ha realizado en solitario. Y es que ha pasada semana hizo cima en el punto más alejado del del núcleo de la tierra. Lo cual no quiere decir que sea el más alto: "Debido a la forma ovalada de la Tierra, este volcán es el punto más alto contando desde el centro del planeta, pero tal como contamos nosotros, a nivel de mar, evidentemente es el Everest".

Un reto que le llevó a Ecuador, donde consiguió hacer cima en su primer 6 mil. Y lo hizo además a lo grande, con buen ritmo y adelantando preparativos: "Ha sido pesado poerque ha sido muy rápido. Normalmente la gente que hace estas subidas está 4-5 días más aclimatándose. Yo recién llegado a Quito ya me marché al lugar de inicio de la subida, y 3 días después ya lo estaba realizando".





Una siesta a -12º

Tal fue el ritmo que llegó antes de lo esperado. Un hecho que ponía en riesgo la foto conmemorativa de la hazaña. La solución que tuvieron Ramón y su guía, cuando menos, pintoresca.

Y es que, aunque parecía que el ritmo era lento por los numerosos parones que tenía que hacer cada pocos pasos, la realidad era otra: "Ahí la cuestión era la dureza de las rampas, que empezaron siendo del 30 por ciento y al final llegan a alcanzar el 50".

En todo caso, tal fue el ritmo que llegaron de noche: "De repente se gira el guía y me dice "ya estamos" y yo me quedo sorprendido porque son las 5 de la mañana y preguntando qué hacemos porque aún es de noche. Ante ello, él me dijo de dormir un rato. Estábamos a -12 grados, hacía frío pero sin viento. Y nos pusimos espalda con espalda y descansamos".