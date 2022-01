La UJI lidera un proyecto europeo para promover la innovación responsable

Espaitec, Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I de Castelló, participa en el proyecto europeo ETHNA System, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea y coordinada por la UJI. En concreto, se trata de un sistema de gobernanza ética para promover la Investigación e Innovación Responsables (RRI por sus siglas en inglés) en centros de educación superior, entidades de financiación y asociaciones público-privadas vinculadas a la investigación e innovación.





Diez socios de ocho países europeos forman parte de este proyecto que se inició en enero de 2020 y que tiene una duración de tres años. La participación de Espaitec en esta iniciativa consiste en implementar el sistema de gobernanza mediante la integración de una oficina ETHNA dentro de su estructura de gestión. Así pues, son seis las entidades del consorcio que han implementado el sistema en su organización -dos universidades, dos parques tecnológicos y dos centros de financiación de la investigación- con el objetivo de desarrollar una metodología común y que cualquier entidad pueda adoptar.





Mediante la integración de las oficinas ETHNA, las cuales se apoyan en cuatro herramientas -código ético, comité ético, línea ética de alertas y sugerencias e indicadores informativos sobre el cumplimiento de la implementación-, se promoverá e institucionalizará la RRI desde la integridad, el acceso abierto, la perspectiva de género y el compromiso ciudadano. Concretamente, Espaitec elaborará y publicará en 2022 su propio código ético y de buenas prácticas en materia de perspectiva de género. Según Juan A. Bertolin, gerente de la Fundació General de la UJI y director de Espaitec, «este tipo de proyectos brindan a las empresas vinculadas al Parque una oportunidad para dotarlas de mecanismos suficientes que permitan fortalecer, desde una perspectiva responsable, sus procesos de investigación y generación de innovación».





Consorcio





Las diez entidades que forman el consorcio son la Universitat Jaume I de Castelló (España), Norwegian University of Science and Technology (Noruega), European Network of Research Ethics Comittes (Alemania), BIOCOM (Alemania), Zentrum für Soziale Innovation (Austria), Danish Board of Technology Foundation (Dinamarca), Applied Research and Communication (Bulgaria), Archimedes Foundation (Estonia), UNINOVA (Portugal) y FECYT (España). Por otro lado, también participan como tercera parte Espaitec, a través de la Fundació General de la Universitat Jaume I, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa y la Fundación Étnor.