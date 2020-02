La UJI lanza un programa para reducir la brecha de género en pensamiento computacional

El Grupo de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología (GREAT) de la Universitat Jaume I ha diseñado e implementado un proceso formativo en robótica educativa para reducir la brecha de género en pensamiento computacional del estudiantado de magisterio de Educación Infantil y de Primaria. Las conclusiones de esta investigación de la UJI sobre competencia digital se han publicado en la revista Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice.

Los investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) han analizado la competencia digital y el pensamiento computacional de alumnado de magisterio de Educación Infantil y Primaria de esta entidad académica y han detectado «la existencia de una brecha de género en estas materias fundamentales en el entorno digital porque las chicas tienden a percibirse con menos habilidades en herramientas digitales que los chicos, especialmente en la dimensión tecnológica», afirma el profesor de Didáctica y Organización Escolar, miembro de GREAT, Francesc Esteve. Por el contrario, no se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en relación con capacidades vinculadas con el aprendizaje computacional y la programación, como indican los resultados publicados en International Journal of Emerging Technologies in Learning.

Ante esta autopercepción de las mujeres futuras maestras de Educación Infantil y Primaria de tener menos competencia digital, los miembros de GREAT pusieron en marcha un programa pedagógico en robótica educativa en estos estudios de grado. Y, como revela este estudio, «se incrementó el pensamiento computacional de las alumnas», comenta Esteve.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y STEM

De hecho, el grupo GREAT, coordinado por el profesor del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales, la Lengua y la Literatura, Jordi Adell, trabaja en un nuevo proyecto del Grupo de Innovación Educativa (GIE) en Robótica Educativa y Pensamiento Computacional de la UJI (EduBot) para el diseño de varias acciones formativas que «empiecen a romper este tipo de estereotipos y esa percepción diferenciada y, en definitiva, a trabajar por la igualdad de género». Esta iniciativa se centrará en la robótica educativa como instrumento para superar la brecha de género y será liderada por las investigadoras María Ángeles Llopis y Gracia Valdeolivas.

El estudio desarrollado por los investigadores y profesores Francesc Esteve, Maria Ángeles Llopis y Jordi Adell sobre competencia digital también aporta conocimiento valioso para promover las materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre las niñas y, de este modo, favorecer su vocación por los estudios vinculados con las tecnologías.

El Grupo de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología (GREAT) inició formalmente su actividad en el curso 2016-2017 y centra sus proyectos en el área de la tecnología educativa, la competencia digital, la formación docente y en el diseño y evaluación de herramientas y recursos digitales. Está coordinado por el profesor Jordi Adell, del Área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales, la Lengua y la Literatura de la Universitat Jaume I, a la vez director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT).

Por su parte, el profesor e investigador del grupo GREAT Francesc Esteve, autor principal de ambos estudios, centra su investigación en el análisis de la competencia digital y la formación docente, y en el estudio de la metodología de investigación Design-Based Research (DBR). Ha dirigido diferentes trabajos de investigación sobre temas de robótica educativa, MOOC, mobile learning o redes sociales. Además, es comisionado de la rectora para la coordinación del gabinete del rectorado y el impulso digital de la UJI.