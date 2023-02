La UJI apoya el plan de financiación de la Generalitat para las universidades valencianas

La Universitat Jaume I, junto a la Universitat de València y la Universidad de Alicante, lamentan que "la Universidad Politécnica de València (UPV) ha roto unilateralmente la unanimidad, motivo por el que no se ha alcanzado un 100% de acuerdo en los ítems del Plan Plurianual de Financiación (PPF).

En un comunicado conjunto, las tres universidades explican:

"Las universidades públicas Universitat de València, Universitat d’Alacant y Universitat Jaume I manifiestan su apoyo total al Plan Plurianual de Financiación (PPF) promovido por la Generalitat Valenciana. El nuevo modelo de financiación, solidario, garantizará, desde la cooperación entre universidades y la corresponsabilidad institucional, la fortaleza del Sistema Universitario Público Valenciano, que es uno de los principales sistemas universitarios públicos de España, que colabora entre sí y se complementa, y que cuenta con una clara proyección internacional.



El Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) necesita un modelo de financiación que garantice la suficiencia y justicia distributiva de los recursos, después de un largo período de más de 14 años sin ningún plan. La ausencia de un PPF ha ocasionado importantes desequilibrios y asimetrías en la financiación de sus universidades. Un PPF equilibrado no puede asignar a ninguna universidad una financiación superior a la que corresponde a su dimensión real en docencia e investigación si ello va en detrimento del resto del sistema universitario.



La propuesta de partida del PPF, elaborada por el anterior equipo de la Conselleria de Universidades, no había contado inicialmente con la participación de las universidades públicas. El compromiso de la actual Consellera, Josefina Bueno, ha sido incorporar a los equipos económicos de las cinco universidades para evolucionar la propuesta hacia un documento que lo mejore y perfeccione de modo que asegure a todas las universidades la suficiencia financiera que les permita seguir cumpliendo con sus principios motores: docencia e investigación de excelencia y transferencia de conocimientos a la sociedad. La propuesta partía de asunciones que han necesitado una revisión: para su aplicación inmediata se ha necesitado que la Generalitat Valenciana incrementara los recursos en su presupuesto de 2023 con el fin de atender los incrementos retributivos de 2022 y 2023.



Desde el mes de noviembre, las universidades han trabajado intensamente en un documento que incorpora 30 aspectos de mejora para asegurar una docencia universitaria amplia y de calidad en el sistema público en todas las áreas del saber, así como por consolidar un fondo de investigación que realmente refleje las fortalezas del conjunto del SUPV.



En este último apartado, cabe destacar que todas las universidades del SUPV realizan aportaciones significativas en materia de investigación y transferencia, con diferencias en función de su perfil.



La Universitat de València, la primera universidad valenciana, una de las mayores de España, tiene unos altos estándares en materia de investigación que se ven reconocidos internacionalmente: se encuentra en la posición 2-5 de España en el conocido ranking de Shanghai, entre las 81 y 115 primeras universidades de Europa y en la posición 201-300 del mundo. Es la universidad de la Comunidad Valenciana que ocupa la primera posición en impacto de su producción científica medida en citas por investigador/a.



La Universidad Politècnica de Valencia presenta un perfil de especialización único en la Comunitat Valenciana, está ubicada en la posición 401-500 del ranking de Shanghai y en el lugar 3-4 de España, del U-Ranking de rendimiento de las universidades, elaborado por el IVIE para la fundación BBVA.



La Universidad de Alicante es la universidad de referencia por tamaño y antigüedad en la provincia de Alicante y desarrolla una importante labor en la prestación de servicios de formación superior y generación y transferencia del conocimiento, es la que mayores recursos de licencias de patentes obtiene de todo el SUPV y se encuentra en el rango 601-700 del ranking de Shanghai.



La Universitat Jaume I, además de haber contribuido decididamente al desarrollo territorial de la provincia de Castellón, ocupa la posición 601-700 del ranking de Shanghai, especialmente meritoria para su tamaño. Es la universidad de la Comunidad Valenciana que más proyectos capta del plan nacional de I+D de la Comunidad por cada 100 profesores, y la que realiza mayor esfuerzo en formación de investigadores por cada 100 profesores.



La Universidad Miguel Hernández, con un grado mayor de especialización, mantiene un índice de rendimiento en el U-Ranking que le sitúa en el tramo 13-21 de las universidades españolas. Es la universidad que más patentes genera por cada 100 profesores de la Comunitat Valenciana y la que tiene un mayor número de publicaciones por investigador. Se sitúa en el rango 801-900 del ranking de Shanghai.



El documento de mejora de la propuesta inicial de PPF ha alcanzado un 87% de consenso entre las cinco universidades. En este sentido, existe unanimidad en concebir la diversidad de las universidades del SUPV como una fortaleza. Resulta, pues, necesario seguir avanzando en la definición de un marco estable de financiación, tanto en volumen como en criterios de distribución, que permita a todas las universidades contar con los recursos necesarios para seguir cumpliendo de modo adecuado con su función transformadora mediante la formación de titulados superiores, la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad.



Las discrepancias observadas provienen, fundamentalmente, de la concepción que tienen las cinco universidades sobre la formulación del fondo de financiación de la investigación. La propuesta inicial sobrepondera determinados ítems vinculados a los contratos con empresas privadas y no mide proporcionalmente y de manera equilibrada el conjunto de actividades de investigación, innovación y transferencia. Estas anomalías son las que corrige el documento de consensos en la mejora del PPF, más acorde con el perfil global del sistema universitario. No solo no se renuncia a tener una potente I+D básica y aplicada basada en rigurosas evaluaciones externas, capaz de transferir las innovaciones basadas en aquellas, sino que, justamente hace todo lo contrario: apuesta por su crecimiento como sello de excelencia internacional.



Además de incorporar la importancia de transferir los resultados de la investigación a la sociedad, el baremo para la distribución del fondo de investigación guarda la debida proporcionalidad entre sus diferentes componentes. Se ha de partir de la premisa de que el resultado de la medición de la actividad investigadora de las universidades sea homologable con el que se desprende del resultado de las mediciones que se efectúan por otros sistemas estandarizados, como los rankings internacionales.



La Universidad Politécnica de Valencia ha roto unilateralmente la unanimidad por mantener una visión estrecha sobre los componentes y fórmulas de ponderación del mencionado fondo, en la que defiende que las mejoras introducidas le perjudican en la distribución de los recursos obtenidos hasta el momento, después de 14 años de ausencia de un plan de financiación.



Lejos de la realidad, los fondos de investigación deben garantizar la fortaleza de un sistema ya de por sí robusto en términos holísticos, que colabora entre sí y se complementa, configurando uno de los principales sistemas universitarios públicos de España, con una clara proyección internacional. Lo que no debe hacer es permitir focos de debilidad por apuestas alejadas de la defensa del interés general, de la solidaridad, de la responsabilidad institucional y de la verdadera transferencia social que realizan las universidades al conjunto de la sociedad valenciana".