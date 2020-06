La UJI acata el aplazamiento de la implantación de Ciencias del Deporte

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, entiende la decisión de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de no aprobar la implantación de ningún título nuevo de grado en las universidades valencianas para el próximo curso 2020-2021 ante la situación provocada por la pandemia de la Covid-19, y considera que obedece a un criterio de prudencia ante los escenarios futuros que tiene que guiar la actuación de la Administración Pública.

Esta decisión supone que la Universitat Jaume I no podrá implementar finalmente el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE) el próximo curso, como tenía inicialmente previsto, después de superar los procedimientos del ANECA. En este sentido, Alcón pone de manifiesto que la Universitat Jaume I lleva más de 10 años sin poder impartir ningún título nuevo debido a la situación de infrafinanciación que sufre, y pide al Consell que no se olvide de Jaume I. En este momento, “se puede comprender que esta decisión responde al contexto de crisis económica provocada por la Covid-19, pero la comunidad universitaria espera que los estudios de CAFE se puedan poner en marcha en la Universitat Jaume I para el curso 2021-2022, cuando se haya superado definitivamente la pandemia”, ha apuntado.

Por eso, la rectora de la UJI reivindica que es urgente e inaplazable la revisión del sistema de financiación. “Ya no se puede aplazar resolver el problema de la infrafinanciación de la UJI, teniendo en cuenta el servicio público que presta. No es justo que la ciudadanía de una provincia no tenga las mismas oportunidades que otras”, ha afirmado. Por eso, Alcón pide a la comunidad universitaria paciencia este año debido a la pandemia, pero continuará reivindicando, si no es posible un nuevo plan de financiación, la revisión de criterios de reparto. “Lo haré porque es una petición justa para la Universidad y para la sociedad de Castelló”, ha asegurado.