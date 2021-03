El UBE L'Illa Grau se despide de la Superliga

El UBE L’Illa-Grau no pudo evitar la hecatombe y, pese a ganar con comodidad el derbi autonómico ante el Voleibol Almoradí a domicilio (0-3), el resto de resultados de la última jornada le condenaron al descenso y el equipo competirá en la Superliga 2 la próxima campaña. Al plantel castellonense le pasó factura el inicio de temporada, en el que costó entrar en juego a algunos jugadores tras muchos meses parados por la pandemia del coronavirus y, pese a que en la segunda vuelta logró importantes resultados y mostró una evidente mejoría en su juego, no fue suficiente para evitar el descenso.

En Almoradí, en la última jornada de la fase regular, los de Cavalli salieron con la presión de que no dependían de ellos mismos pero, aun así, mantuvieron las formas y doblegaron a un equipo que también ha perdido la categoría y que quiso dar minutos a sus jugadores ante los cerca de 150 espectadores que se permitió en el pabellón Mayte Andreu. Fue un partido sin demasiada historia y en el que Cavalli quiso que los suyos se despidiera de la máxima categoría por lo menos con la buena sensación de haber hecho los deberes y de haberse llevado los res puntos que eran clave para apurar sus opciones.

Ahora los graueros afrontarán un último partido liguero ante Ibiza, que fue aplazado por un positivo de Covid-19, y que puede valer para mejorar su puesto en la clasificación, algo que puede resultar clave si alguno de los equipos que ascienden renuncia a la plaza.