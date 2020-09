UBE donó 112.000 euros a entidades sociales de Castellón

UBE Corporation Europe ha donado desde marzo más de 112.000 euros al Banco de Alimentos, Cruz Roja y Caritas, todas ellas entidades sociales castellonenses de kilómetro cero. De este importe, cerca de 5.000 euros han sido aportados por el personal de la empresa a través de la campaña de solidaridad lanzada internamente por el Grupo de Voluntariado de UBE “#somosdeUBE - #weareUBE y tenemos corazón”. Desde su incorporación a la Mesa de la RSC de Castellón en 2010, UBE mantiene una relación excelente con las principales entidades sociales de la provincia y ha podido tomar el pulso tanto de la evolución sanitaria como de la emergencia social derivada, gracias al estrecho diálogo mantenido con ellas. Las donaciones han sido destinadas a los distintos programas que cada organización ha ido desarrollando desde marzo pasado.

El Banco de Alimentos de Castellón, con el apoyo de sus 400 voluntarios, presta asistencia 95 entidades sociales de las que se benefician más de 15.500 personas con dificultades económicas en toda la provincia y cuya demanda se ha visto incrementada en un 25% desde el inicio de la pandemia, en palabras de su presidente, Santiago Miralles. La aportación de UBE ha servido para poner en marcha la emisión de tarjetas monedero que permiten a sus usuarios realizar la compra de productos básicos directamente en supermercados colaboradores.

Plan “Cruz Roja Responde frente al Coronavirus”. Desde el mes de abril hasta junio, se han repartido un total de 4.200 menús entre los colectivos más desfavorecidos de la ciudad de Castellón, que han visto agravada su situación ante la pandemia de la Covid-19. Por otro lado desde el mes de julio los fondos donados y recaudados en la campaña de solidaridad lanzada entre los empleados de UBE han sido destinados a la adquisición de lotes de alimentos básicos para cubrir las necesidades básicas de muchas familias.

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha destinado la aportación a la gestión de los albergues de Castellón, en el momento más duro de la pandemia, así como al programa de vales y tarjetas monedero para facilitar la adquisición de alimentos a sus beneficiarios de Castellón y Almassora. Además de estas aportaciones económicas, UBE ha activado iniciativas que promueven el voluntariado corporativo no presencial, firmando acuerdos de colaboración con Cruz Roja, Caritas, Fundación Síndrome de Down, Fundación Adecco y otras entidades, para desarrollar planes de formación que ayuden a la integración de la población más vulnerable ante los retos de la pandemia. Como resultado de estos acuerdos, el programa “Contamos contigo” de la Fundación Síndrome de Down de Castellón ha desarrollado mini talleres virtuales para la formación en autonomía y vida independiente, impartidos por personal voluntario de UBE. Asimismo, junto con Cruz Roja y Caritas, se han hecho campañas de recaudación de fondos entre el personal de la empresa, en la modalidad “matching gift”, por la cual UBE ha igualado los importes totales donados. Durante 2020 y 2021 está previsto colaborar también en el aula virtual “Yo Puedo” de Fundación Adecco, para contribuir al desarrollo de personas con distintas capacidades.