UBE Corporation Europe obtiene la certificación ISCC PLUS

UBE Corporation, presidida por Masato Izumihara, anunció hoy que su filial consolidada, basada en Castellón (España) UBE Corporation Europe S.A.U. ha conseguido la certificación ISCC PLUS, convirtiéndose en la primera empresa dentro del Grupo UBE en disponer de la misma.

ISCC – International Sustainability and Carbon Certification es un sistema de certificación que ofrece soluciones para la implementación y certificación de cadenas de suministro que sean sostenibles, no causen deforestación y permitan la trazabilidad, para los sectores agrícola y forestal, materias primas basadas en residuos y desechos, energías renovables no biológicas, materiales con carbono reciclado y combustibles.

ISCC PLUS es un sistema de certificación para todos los mercados y sectores no regulados por la directiva europea RED II (ISCC EU) y cubre principalmente materias primas circulares y biobasadas, contribuyendo de este modo a la economía circular y la bioeconomía. El sistema de certificación permite a UBE Corporation Europe producir y comercializar productos certificados ISCC PLUS, utilizando materias primas circulares y biobasadas, mediante balance de masas.

Con el objetivo de abordar los retos ambientales globales, UBE realiza esfuerzos encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e impulsar el desarrollo y la aplicación práctica de productos y tecnologías respetuosos con el medio ambiente. UBE tiene previsto alcanzar en 2030 su visión empresarial, como “un grupo corporativo centrado en productos químicos especiales, que contribuye al medio ambiente global, la salud humana y una sociedad futura próspera”.