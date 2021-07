El turismo en contra de las restricciones: "Llevamos meses reclamando la aceleración de la vacunación"

Pese a las medidas de restricción decretadas por el Gobierno valenciano y que en la provincia de Castellón afectan a Benicàssim, Vinaròs, Peñíscola, Alcalà de Xivert-Alcossebre; Torreblanca, Oropesa del Mar, Borriol, Vila-real, Burriana, Onda y Almenara, los empresarios del sector turístico defienden la seguridad de sus municipios.

Es el caso de Peñíscola. El presidente de Agretur, Francisco Ribera, al conocerse el aval otorgado por el TSJCV a las restricciones de movilidad solicitadas por el Consell (toque de queda) y las nuevas medidas de ámbito sanitario aprobadas y que serán de aplicación a partir de próximas fechas.

“El Sector Turístico de Peñiscola, pese a ser uno de los sectores productivos que más control pandémico podría ejercer sobre la población en estos momentos, vuelve a tener que cargar una vez más sobre sus espaldas las consecuencias de las restricciones implantadas. No es justo, y así siempre lo hemos dicho y demostrado. Pero desde el sector no nos rendimos. Seguiremos trabajando para mantener el status de seguridad para nuestra localidad que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar”.

Y es que, tal y como recuerda Ribera, la oferta alojativa es de las actividades más seguras, seguida de la hostelería, dado los estrictos protocolos de obligado cumplimiento que deben tener implantados todos los establecimientos.

Además, disponer de tantos kilómetros de costa, para repartir la demanda turística, unido a toda la oferta de naturaleza y de interior que rodea la provincia y la ciudad papal, “hace que podamos disfrutar en todo momento de espacios no necesariamente masificados".

“Pese al toque de queda, nuestra clientela turística, principalmente familiar, apenas notará la diferencia en sus hábitos vacacionales, ya que durante las horas de aplicación de la medida, casi la totalidad de los visitantes y residentes de nuestra localidad estaremos sumergidos en un profundo sueño”. Y esto es un dato importante que desde la Agrupación de Empresarios Turísticos se quiere trasladar a todos aquellos que en estos momentos "se estén planteando venir a visitar Peñiscola este verano, o tengan su reserva ya hecha. Nadie debe temer por su salud si opta por Peñiscola”.

Y en lo referente al personal laboral, Ribera se siente tranquilo al afirmar que los eficientes protocolos implantados en la casi totalidad de las empresas minimizan ya de por si el riego de contagio entre trabajadores. “Siempre puede haber algún descuido puntual que podría llegar a pagarse caro, y suponer un confinamiento preventivo de más personas de las deseadas y puedan llegar a suponer el cierre de algún establecimiento por falta de personal apto, como ha ocurrido ya en alguna otra parte. Pero, la gran mayoría de nuestro personal está siendo muy responsable y teniendo especial cuidado en sus relaciones con terceras personas o familiares fuera del ámbito laboral".

No obstante, Ribera señala que es lamentable que el toque de queda "venga a poner la puntilla al sector ocio nocturno (no sólo afectando locales de consumo, sino también a los de ocio y entretenimiento) y mantenga criminalizada varias semanas más la oferta de ocio nocturno, ya que si se quisiera, existen los mecanismos suficientes para controlar y poder rastrear posteriormente en caso de problema a cualquier cliente”. Y pese a que no se han detectado casos llamativos en Peñiscola, “eso evitaría el total descontrol que estamos viendo diariamente en los telediarios en determinadas zonas de España, donde se congregan y reúnen cientos de personas sin control sanitario alguno”.

“Y por supuesto, no es justo que los jóvenes paguen justo por pecadores, cuando llevamos meses reclamando la aceleración de la vacunación de nuestra población, incluidos los más jóvenes….” “A estas alturas, ya todos podrían haber contado con la primera pauta completada, y el IA de nuestra localidad hubiera descendido drásticamente, si además se le pudieran restar los casos importados de visitantes que erróneamente se imputan a la población".

“Si se hubiera acelerado cuando tocaba, ahora mismo estaríamos un mes de adelanto sobre la actual situación, y quizás habríamos evitado los efectos de esta 5ª ola en nuestro sector, y en vez de restringir, podríamos estar hablando de aligerar restricciones".

El máximo representante de los empresarios turísticos de Peñiscola no prevé que las actuales medidas puedan suponer un rechazo a viajar a Peñiscola, o que se traduzcan en cancelaciones masivas para las próximas semanas, siempre y cuando se informe con rigurosidad sobre nuestra realidad en destino y sin crear innecesariamente una alarma social que en estos momentos es inexistente.

“Tan solo sentimos impotencia por las medidas. Pero en absoluto intranquilidad”.

