El TSJCV acepta el recurso del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre sobre el PATIVEL

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso contencioso presentado por el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre contra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral (PATIVEL) de la Comunitat Valenciana, aprobado por la Generalitat Valenciana en mayo de 2018. Tal y como sucedió el pasado mes de febrero con el recurso presentado por una empresa, el TSJCV declara nulo el PATIVEL y considera probados los argumentos alegados por el Ayuntamiento como que no cuenta con un estudio económico financiero en el que se refleje la repercusión económica que tendría su desarrollo para las propiedades afectadas y para el propio municipio, no se somete a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica y ha omitido la evaluación de distintas alternativas posibles incluida la presentada por el propio Ayuntamiento. La sentencia también admite que el PATIVEL no cuenta con los preceptivos informes en materia de género, familia e infancia. La sentencia no es firme ya que la Generalitat Valenciana puede interponer recurso ante el Tribunal Supremo.





El Alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan, ha señalado que "esta sentencia demuestra que los argumentos que siempre hemos defendido desde el consistorio, en defensa de los intereses de nuestros vecinos y vecinas y del desarrollo de nuestro municipio, eran correctos y que la Generalitat Valenciana debía haberlos tenido en cuenta antes de aprobar un plan que no contaba con el consenso necesario" y ha insistido en que "nuestro objetivo sigue siendo proteger nuestro medio ambiente y que la Generalitat Valenciana recapacite y haga posible un nuevo PATIVEL en el que tenga en cuenta a municipios y propietarios, de forma viable económica y sostenible".