El TroVAM! - Pro Weekend cierra su cartel para este año

A los nombres ya anunciados de La Habitación Roja, Mafalda, Jonatan Penalba o Núria Graham, entre otros, se han unido artistas como Belako, Julio Bustamante y Clara Peya. Todas estas bandas y solistas actuarán del 8 al 11 de noviembre en diversos espacios de la ciudad de Castelló como el Auditorio, el Teatro Principal, la Plaza Mayor y la plaza Huerto Sogueros.

El cuarteto vasco Belako no ha dejado de tocar desde el pasado mes de marzo, poco después de la aparición de su tercera referencia, Render Me Numb, Trivial Violence (Belako, El Segell de Primavera, PIAS). La relectura de la new wave y el post-punk de los 80 con toques electrónicos ha llevado al grupo de Mungia (Bizkaia) por todo el Estado, buena parte del continente europeo (con triplete en el Finsbury Park de Londres) e, incluso, una incursión por las Filipinas. Su actuación en Castelló será una de las últimas oportunidades de verlos en directo antes de que termine la gira actual.

Por otra parte, el experimentado Julio Bustamante será otro de los grandes protagonistas de la Feria Valenciana de la Música. Señalado como uno de los impulsores del pop mediterráneo de los años 70 y 80 (junto al desaparecido Pep Laguarda y Remigi Palmero) y reverenciado por las nuevas hornadas del pop estatal, el cantante mostrará las composiciones de su último trabajo, La misión del copiloto (El Volcán, 2017), acompañado por Lavanda.

El público del Trovam! – Pro Weekend también tendrá la oportunidad de descubrir la visión artística de Clara Peya. Formada en música moderna y jazz, y con el piano como instrumento protagonista, la catalana ha presentado ocho trabajos discográficos donde se escuchan colaboraciones con Sílvia Pérez Cruz, Judit Nedderman o Ferran Savall. Su última creación, Estómac (Satélite K), combina jazz, rap, pop y electrónica para deconstruir la idea del amor romántico desde una perspectiva feminista.

Más de 20 incorporaciones a la programación

El cartel definitivo de la sexta edición de la Feria Valenciana de la Música contará con más de cuarenta propuestas artísticas. El grupo Modelo de Respuesta Polar es una de las incorporaciones valencianas al Trovam! – Pro Weekend. La banda actuará en Castelló dentro de la gira Más movimientos, donde recupera algunos de los temas más importantes para la formación. Asimismo, se deben destacar los conciertos de Inèrcia y Gin Lemon’s, referencias del rock independiente en valenciano; de los guitarreros Balloon Flights, Fuxxhow y Mad Robot; de la electrónica delicada de Étoimoi; de la voz de Carles Pastor, que pondrá de largo el álbum Andròmina (LaCasaCalba); y la interpretación de los ritmos pop-rap-rock más bailables de Cactus, formación procedente de las comarcas centrales.

Además, la capital de La Plana vibrará con la energía de Ebri Knight y su fusión de ritmos mediterráneos, melodías celtas y punk. El dueto formado por Arnau Tordera (líder de Obeses) y Magí Canyelles, así como Museless y Santi Campos serán otros representantes catalanes en la Feria. Y de las Islas Baleares llegarán Da Souza y Saïm.

Por último, desde el norte llegarán los gallegos Kings of the Beach, los asturianos MyVestal y los vascos Amorante y Smile. La música dixie de Tomaccos, el rock bailable de The Rebels, el blues enérgico de Tina & Joe y el indie-folk de Fizzy Soup completan la programación artística de la próxima edición de la Feria Valenciana de la Música Trovam! – Pro Weekend.

Entradas a la venta para La Habitación Roja

La Habitación Roja, referente indiscutible del pop-rock valenciano, actuará en el Auditorio de Castelló el sábado, 10 de noviembre, para presentar el álbum Memoria (Mushroom Pillow, 2018). Las localidades para este espectáculo ya están a la venta al precio de 15 euros (más gastos de gestión) aquí: https://www.notikumi.com/2018/11/10/concierto-de-la-habitacion-roja-ruth-baker-band-en-castellon-de-la-plana.