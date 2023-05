Trece TV muestra el rostro de la Iglesia a través de la Pastoral Penitenciaria

En él se muestra cómo, algunas mujeres y hombres privados de libertad, encuentran esperanza a través de la labor de la Iglesia.

El equipo de «Solidarios por un bien común» visita el Centro Penitenciario de Castellón junto a Florencio Roselló, Director de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española y, a la par, Capellán del Centro, un proyecto que recibió el premio Solidario de Cadena 100 Castellón.

«Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.»

El texto bíblico de Mateo 25, 35-40, se hace actual a través del testimonio, en primera persona, de quienes abrazan el rostro de Cristo a través de las diferentes actividades formativas que ponen en marcha los voluntarios en el interior de la prisión. Pero también a través de toda la labor administrativa dirigida a ellos y a sus familiares.

Gracias a la Pastoral Penitenciaria de nuestra Diócesis, muchas mujeres y hombres privados de libertad, ven la luz allí donde antes todo era oscuridad, y se les ayuda acrecer espiritualmente en la fe y se abre, para ellos, la puerta a la esperanza de la reinserción social y laboral gracias al encuentro con Cristo.

El reportaje completo lo puedes ver AQUÍ