Trabajadoras sociales reivindican su espacio profesional

La defensa del espacio profesional del Trabajo Social en el Nuevo Modelo Valenciano de Servicios Sociales y la necesidad de visibilizar la profesión han sido dos de los ejes de la V Jornada Autonómica de Servicios Sociales, celebrada este miércoles en Segorbe y que ha reunido a 120 trabajadores y trabajadoras sociales.

El acto ha sido inaugurado por la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, que ha incidido en la apuesta del ejecutivo autonómico por dotar de financiación y recursos al sistema de Servicios Sociales “para que el llamado cuarto pilar del bienestar deje de ser un lema para pasar a ser una realidad”.

La apertura ha contado también con José Martí, presidente de la Diputación de Castelló; la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, y el presidente del COTS Castelló, Jaume Agost, que ha apelado al “compromiso de la profesión con el sistema de protección social, en el que somos indispensables”.

Organizado por los Colegios de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante, el encuentro ha sumado, junto a la defensa del espacio profesional, otras reivindicaciones, como la necesidad de implementar equipos sólidos y estables en los ayuntamientos, donde se concentra el sistema público de servicios sociales; así como abogar por programas de intervención social a largo plazo, “porque con planes cortoplacistas no se transforma una realidad”. También blindar una organización de la profesión que permita a las y los trabajadores sociales “desempeñar su función real, que es el diagnóstico y evaluación, la intervención, la planificación y el acompañamiento en los procesos vitales de las personas”, ha destacado en este sentido Victoria Belis, trabajadora social y Premio Estatal de Trabajo Social 2023, que ha impartido la primera de las ponencias, ‘Futuro del Trabajo Social en los nuevos escenarios’.

Precisamente sobre la reivindicación del espacio profesional del Trabajo Social ha girado una de las mesas redondas de la Jornada, y en la que trabajadores sociales de Granada, Aragón y la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig han detallado las acciones de protesta que han liderado en sus municipios en defensa de la profesión y de la prestación de servicios.

Raúl Torres, del Colegio Oficial de Trabajo Social de Aragón, ha compartido la problemática dada en la comunidad autónoma a raíz de la privatización de la tutela de personas incapacitadas, hasta la fecha ejercida por el gobierno regional. La convocatoria de selección de personal de la fundación creada para ejercer la labor que históricamente asumía la sección de Tutelas no respeta, dice, el espacio de la profesión del Trabajo Social. En ella se han eliminado/amortizado 12 plazas de Trabajo Social y se han creado 11, abiertas tanto a trabajadores sociales como a educadores sociales. Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Aragón, que prevé llevar su queja ante la justicia si no se atiende su demanda, defienden la incorporación de nuevas profesiones, “pero siempre que sea para complementar la atención a la ciudadanía, no para crear una guerra por los espacios profesionales”. En un “ejercicio de autocrítica necesario”, Raúl Torres ha señalado que hay que ejercer esa reivindicación del espacio profesional “hacia fuera, pero de puertas para adentro tenemos que creernos lo que somos, porque nuestra figura ha de estar en este sistema”.

Por su parte, Víctor Pérez ha expuesto la movilización que la plantilla de funcionarios del departamento de servicios sociales del ayuntamiento de San Vicente del Raspeig lleva protagonizando cada viernes desde hace varios meses para denunciar la falta de profesionales, que siguen sin incorporarse a las plazas creadas en el contrato programa firmado en 2021. “Faltan 18 figuras, y ello impide que se puedan prestar servicios como la Unidad de Prevención Comunitaria, cuyo contrato no se ha podido renovar; el Servicio de Atención a Personas con Enfermedad Mental; o la Atención al Desarrollo Infantil”, dice. Esta falta de profesionales también ha llevado a sumar largas listas de espera: hasta 400 expedientes pendientes para valorar y 300 personas esperando cita previa en Atención Primaria Básica.

Esther Cuevas, trabajadora social de Granada, ha abordado por su parte la movilización del sector en su ciudad para que los planes de intervención cortoplacistas, “esos supeditados a subvenciones ahogando el cuello y que no dejan de ser parches”, den paso a programas estructurales implementados por “equipos profesionales fuertes y estables”.

La intervención de Joan Crespo, director general del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de Servicios Sociales (IVAFIQ) de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, también ha hecho parada en esa reivindicación del espacio profesional al referirse al decreto de tipologías, uno de los que están pendientes de implementarse para el pleno rodaje de la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos y que ha sumado múltiples alegaciones desde el sector tendentes a revertir, indican, la “infrarrepresentación de la profesión en la mayoría de servicios”.

Así, bajo el lema 'Desarrollo normativo. Construyendo el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales', Crespo ha expuesto los cambios que ha traído la nueva ley para el modelo valenciano de servicios sociales y ha analizado en qué fase de desarrollo normativo se encuentra.

Una mesa redonda sobre el papel de los sindicatos en la defensa de los intereses de la profesión, con la participación de CCOO, UGT y CSIF, ha clausurado la jornada.