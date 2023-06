Tormo (PP) cierra la puerta a gobernar con el Partido Socialista

El Almassora el Partido Socialista había ofrecido aliarse con el Partido Popular para los proyectos de futuro de la población, aunque fijando dos líneas rojas: No aliarse con Vox y no eliminar la concejalía de Igualdad.

La próxima alcaldesa, María Tormo, explica a COPE que "no es la señora Galí -actual alcaldesa en funciones por el PSPV- la que me tiene que dar lecciones de con quién si o con quién no, tengo que pactar. Almassora nos ha dado su voto a los que quieren que les gobierne y así lo vamos a hacer".

Redacción COPE CastellónAlmassora (Castellón) 09 jun 2023 - 07:14

De hecho, afirma que "no podemos pactar dos grupos que son contrapuestos. Agradezco que podamos hablar y llegar a acuerdos en asuntos que sean importantes para Almassora, pero un pacto de gobernabilidad entre PP y PSPV, la gente de Almassora no lo entendería".

Con ello, solo le quedan dos opciones: Gobernar en minoría o alcanzar un pacto de Gobierno con Vox. "Con Vox tenemos la semana que viene reunión y también puede ser gobernar en solitario".