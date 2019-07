Texto de rectificación de la empresa Muelles y Ballestas Hispano-Alemanas, S.L.

“El pasado día 15 de julio, cope.es publicó una noticia con el siguiente titular “La Justicia condena a dieciséis trabajadores despedidos por manifestarse contra un ERE que se llevó a cabo en el año 2009 en la empresa Muelles y Ballestas.

Dichas afirmaciones no son ciertas en absoluto, debiendo ser rectificadas, dado que según consta en la Sentencia núm. 275/2019, de 9 de julio, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón a la que la citada noticia venía a referirse, han sido 12 que no 16 las personas condenadas, y conforme se desprende de los Hechos Probados y Fallo de la Sentencia, lo han sido por coaccionar gravemente y de manera reiterada a varios trabajadores de la citada empresa no afectados por el ERE, excediéndose su actuación del ámbito de la legítima reivindicación laboral y traspasando los límites de lo tolerable; todo ello, en la medida que los actos intimidatorios desplegados por los acusados se extendieron a los familiares y vecinos de éstos, y afectaron no solo a su esfera laboral, sino también a la personal y social, prolongándose en el tiempo durante aproximadamente dos meses, con insultos y amenazas”.