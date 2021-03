El Tau Castelló, a por la machada ante el Breogán

Sin apenas tiempo para disfrutar la victoria del pasado viernes ante el equipo vallisoletano, el TAU Castelló recibe al coco de la liga LEB Oro, al Río Breogán que lidera la clasificación y es el favorito para volver a la Liga Endesa como refrendaba Toni Ten, «han dejado claro que son el mejor equipo de la liga hasta ahora. Ganan cuando juegan bien y cuando no juegan bien también ganan por la dinámica que llevan y por los jugadores tan buenos que tienen».

El entrenador azulejero tenía claro que «nuestras opciones pasan por hacer un partido perfecto. No cometer faltas, no perder rebotes ni defensivos ni ofensivos, no perder balones. Tienen jugadores que presionan muy bien. Si ellos encuentran el contraataque no podremos ganar» y es que los lucenses hacen la mejor defensa presionante d ella liga que les permite provocar muchas pérdidas al equipo contrario y correr el contraataque con facilidad.

Por eso leer bien la defensa y tener mucha paciencia es una de las claves para que los de Ten puedan plantarle cara al Río Breogán. «Tenemos que tener paciencia y calidad en las acciones para poder anotar» afirmaba Toni quien para el las claves ofensivas de los gallegos son «sus jugadores pequeños son muy incisivos y juegan muy bien el uno contra uno, y evidentemente el poste bajo con Larsen que es su santo y seña y el jugador al que recurren cuando se les complican los partidos».

Pero ni muchísimo menos les amedranta a los castellonenses el potencial lucense y mañana van a a salir a la pista a por el partido. «Tenemos muchas ganas de competirles. El equipo está en ese punto de convicción que pensamos que vamos a hacer un buen partido y vamos a competir. Hemos preparado el partido como lo que es, un partido de dificultad máxima pero creemos que lo podemos competir» confesaba Ten.

Una vez más el partido ha sido declarado como partido de la jornada y es que se enfrenta el primer contra el segundo clasificado. Podrán asistir 150 aficionados y además el partido se podrá ver en TV Castelló y en la Liga Sports TV a partir de las 19h.