El Tau Castelló inicia la serie de partidos en el Ciutat con el play-off como objetivo

Lo que en diciembre era una montaña difícil y en la que los azulejeros salieron bien parados en el balance de victorias y derrotas tiene que ser ahora una fortaleza para que los de Ten se afiancen en la zona alta de la tabla. Es una gran ocasión como decía el propio Toni ten, “ahora tenemos muchos partidos en casa y tenemos que aprovecharlo. El factor cancha es muy importante. Nos gusta tener tantos partidos en casa y nos gusta depender de nosotros. Es la liga más igualada de las que hemos jugado”.

Y es que la liga LEB Oro está ya en su recta final y todos los equipos se juegan mucho. “Cada vez quedan menos partidos y más importantes. Vienen con una necesidad de sumar triunfos y de estar al año que viene en LEB Oro. Se están jugando mucho como nosotros”, afirmaba el entrenador ondense consciente de que el partido de mañana es otra final para seguir estando en posiciones de playoff una vez asegurada virtualmente la permanencia tras la victoria del pasado domingo en Azpeitia.

Pero no le gusta a Ten hablar ya de playoff, “siempre que hablamos de hablar de objetivos a largo plazo no nos ha venido bien. Vamos a pensar en ganar a Prat ahora”. Una victoria que según el técnico azulejero pasa por “hacer un partido como el de ISB y no tenemos que juzgar rivales. Si no afrontamos el partido con la predisposición necesaria no lograremos la victoria”.

Toni analizaba las fortalezas de los catalanes , que recordemos que tiene muchos jugadores cedidos por el Joventut de Liga Endesa, “ellos son un buen equipo pero están teniendo problemas. En cuanto han cogido regularidad se ha visto un crecimiento enorme, sobre todo, a los jugadores del Juventud. A eso hay que sumarle a dos tres jugadores más experimentados que les están ayudando a ganar partidos. Me parece un gran equipo, con un físico espectacular y con mucho talento. Nos costó mucho sacar el partido allí. Nos hacen daño con situaciones que son incómodas para nosotros”.

Las claves para conseguir mañana la victoria “dominar el rebote, ser más listos que ellos, controlar el ritmo del partido. En definitiva hacer un partido inteligente. Repetir el partido que tuvimos en ISB que cometimos muy pocos errores y llevar el balón en ataque donde teníamos ventaja” confesaba Ten pero resaltaba una por encima de todas y es “mantener la regularidad”.

El partido se disputará en el Ciutat a las 20:45h y se podrá ver en TV Castellón y en la Liga SportsTV.