Tau Castelló confirma la renovación de Jorge Bilbao

Hasta el momento Bilbao no había disputado dos temporadas en el mismo equipo en LEB Oro. Jorge jugó la temporada 19-20 en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y la 20-21 en el HLA Alicante. Con la renovación del bilbaíno jugará tres temporadas con los castellonenses hasta el 2024. Jorge se mostraba muy satisfecho tras la renovación, “estoy muy contento y el club me demuestra que tiene plena confianza en mi al hacerme un contrato por dos años. Además, demuestra que el club quiere seguir creciendo también como estructura ya que no es normal ver estos contratos de varios años en la categoría”.

Jorge Bilbao, tras recuperarse de la lesión en el ligamento de su dedo, ofreció una gran versión poniendo en el parqué garra, lucha y calidad bajo los aros. Situación que el equipo notó en una mejoría en el juego y en el aporte de carácter y energía en la pista. “Mi mayor deseo es tener salud esta temporada y no tener ninguna lesión como la de la mano o el tobillo de final de temporada para poder demostrar todo el juego que llevo dentro y poder ayudar al equipo en el mayor número de partidos posibles” confesaba Bilbao tras la firma.

Bilbao jugó un total de 24 partidos (se perdió 10 partidos de liga por la lesión) en los que anotó una media de 7,6 puntos, 4,4 rebotes y 1,7 asistencias por partido para valor una media de 10,2 por partido. Pero quiere seguir mejorando la próxima temporada “me gustaría seguir dando pasos adelante en todas las facetas como jugador, seguir mejorando ofensivamente. Ser más polivalente desde el exterior y seguir aportando energía y fuerza desde el interior. Defensivamente me gustaría dar un paso adelante y afianzarme como uno de los mejores defensores de la liga” afirmaba el bilbaíno que seguro pondrá empeño en ello como ya demostró la pasada temporada.

Jorge Bilbao es otra de las piezas claves que la dirección deportiva castellonense quería amarrar. A falta de la llegada de un cinco el juego interior tiene ya tres piezas siendo ocho los jugadores que conforman ya la plantilla del TAU Castelló.





Sorteado el calendario de la LEB Oro

Además, hoy se ha dado a conocer el calendario de cara a la próxima temporada en la segunda categoría nacional. El conjunto azulejero tendrá un duro comienzo, siendo la primera jornada el 7 de octubre con la visita al Ciutat de Castelló de un recién descendido de ACB y candidato al ascenso como Morabanc Andorra, a lo que seguirán 2 partidos consecutivos de visitante ante Gipuzkoa y Ourense.

La LEB Oro, que volverá a contar con varias jornadas intersemanales, tendrá como fechas importantes el 10-11 de febrero con la disputa de la Copa, el 19 de mayo con el final de la fase regular, del 25 de mayo al 9 de junio para el play-off y el fin de semana del 17-18 de junio para la final four que dictaminará el segundo ascenso.

Otros partidos destacados del Tau Castelló en el Ciutat serán ante Burgos (jornada 8, 25 de noviembre), Estudiantes (jornada 28, 9 de abril) o HLA Alicante, ante el que se cerrará la fase regular.