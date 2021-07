El Tau Castelló confirma la continuidad de Joel Sabaté

El benicarlando que se estrenaba la pasada temporada como jugador con ficha LEB Oro cumplió las expectativas con creces jugando 30 partidos con una media por partido de 14’15” en pista, en los que anoto 3,1 puntos y una valoración media de 3,3.

Aunque su posición siempre había sido la de base, la pasada temporada Ten utilizó a Joel de escolta con muy buen resultado y todo apunta a que este año seguirá la misma línea. Joel ha demostrado ser un jugador polivalente y que se adapta perfectamente a lo que el cuerpo técnico le pide. El año pasado llegó a hacer en algunos momentos incluso de alero en algunos partidos.

Joel Sabaté se mostraba muy satisfecho por la renovación, “en primer lugar dar las gracias al cuerpo técnico por seguir depositando su confianza en mí. Tenía claro prácticamente desde el final de temporada que continuar aquí siempre sería mi primera opción, me he encontrado muy a gusto en este mi primer año en LEB Oro compartiendo vestuario con tanta gente de la que aprender. Seguiré trabajando como hasta ahora por intentar llevar al TAU Castelló a lo más arriba posible. Me gustaría que el Ciutat se llenara de aficionados cada semana como estuvo en los play offs y disfrutar juntos de esta nueva temporada”.

Joel cumplirá así su segunda temporada en LEB Oro en la que poco a poco se va afianzando, como abanderado de la cantera que tan bien está trabajando el TAU Castelló.