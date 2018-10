El Tau Castelló busca la conquista de Palencia

El TAU Castelló disputa desde las 21 horas la cuarta jornada de la liga LEB Oro contra el Chocolates Trapa Palencia, equipo que comparte liderato con el Retabet Bilbao. Un desplazamiento que se antoja difícil más si cabe por las bajas que acusa el equipo de Toni Ten. “Después de la euforia de la victoria del domingo hemos vuelto a tener una semana convulsa con las diversas bajas en los entrenamientos”, confesaba Ten en rueda de prensa y es que los castellonenses aún no han recuperado ni a Edu Gatell ni a Tuti Sabonis ni a Marcos Portález. Además Juan García no ha podido entrenar por un proceso gripal importante por lo que el TAU Castelló esta cogido con pinzas.

Pero las dificultades están para superarlas y el TAU Castelló quiere salir a por todo, “los que somos saldremos a darlo todo como siempre a sabiendas que vamos a jugar contra un gran club, con una gran afición, contra un gran equipo y un gran entrenador muy contrastado” comentaba el ondense.

Por su parte, Romà Bas, el alero alicantino del TAU Catelló que jugó tres temporadas defendiendo la morada antes de llegar a la Plana valoraba el partido como “muy especial para mi, en lo deportivo porque he estado los tres últimos años antes de llegar al TAU Castelló, y también en lo personal porque mi novia es palentina”. Romà hablaba así de la plantilla morada, “es uno de los mejores equipos de la liga, están en racha y con confianza y eso nota en la pista. El equipo está muy equilibrado y además la gente nueva que es mucha, se ha conjuntado rápido y bien.” Y es que a los ya veteranos y conocidos Grimau o Urko Otegui se les han sumado bases como Jorge Sanz que está llamado a ser uno de los mejores bases de la liga.

Estreno en casa del Nou Bàsquet Femení

A la misma hora también tendrá encuentro en la Primera Nacional el Nous Bàsquet Femení Castelló, que recibirá en Grapa al Valencia en un partido aplazado de la primera jornada. Las chicas entrenadas por Jaume Tormo esperan dar una alegría a la afición en el largo camino que queda por la lucha por el ascenso a Liga Femenina 2.