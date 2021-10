El Tau Castelló arranca una nueva temporada en LEB Oro

El TAU Castelló jugará su primer partido oficial de la séptima temporada en la liga LEB Oro, esta vez contra el Levitec Huesca La Magia. Tras una buena pretemporada los azulejeros están ya con ganas de escuchar el pitido inicial. “ Tenemos muchas ganas de empezar. Tenemos un buen nivel técnico, un buen nivel táctico y físico pero tenemos ganar de ver como responderemos a nivel competitivo en la pista”, afirmaba Ten que era consciente de que han hecho en global una buena pretemporada y el equipo ha ido de menos a más y tratando de buscar la regularidad durante los partidos. “Hemos hecho una mejor pretemporada que el año pasado por ejemplo. Espero que sigamos así durante la liga”, confesaba Ten sonriendo.

El primer partido es contra el Levitec Huesca la Magia, un equipo que ha tenido una pretemporada llena de altibajos, con fichajes que no llegan, lesiones, y sin poder completar ni entrenamientos ni partidos con la plantilla entera. Pero tirando de tópicos podríamos decir que no hay rival pequeño y mañana si el TAU Castelló quiere doblegar a los oscenses tendrán que plantear un partido serio. Aunque los castellonenses no hayan tenido muchas referencias como nos contaba Ten, “Huesca ha tenido problemas para confeccionar la plantilla y también ha tenido problemas de lesiones . Es un partido que no hemos podido prepara demasiado. Tiene que prevalecer nuestra personalidad, imponer nuestro ritmo de juego”.

Si de algo carecen los maños es de pívots, sobre todo de la posición de cinco o center. Y esto es algo que tendrán que aprovechar los de Ten para adueñarse de la pintura, aunque puede que esta situación haga jugar de manera diferente al Huesca. “No tienen demasiados jugadores grandes. Nos vamos a encontrar situaciones diferentes de las habituales y tenemos que saber defenderlas” explicaba el ondense.

Por parte del TAU Castelló está la duda de si Davis Rozitis podrá o no jugar tras la lesión muscular que sufrió el pasado sábado en Almansa. Por su parte Joan Faner ya recuperado podrá vestirse de corto para acompañar a Oscar Alvarado en la posición de base. Dupla de bases que por primera vez se repite dos años consecutivos en el TAU Castelló. “Fue una alegría cuando me enteré de que Alvarado renovaba. Nos llevamos muy bien y nos complementamos muy bien en la pista. Además ya estaba empezando a pensar que era yo quien me cargaba a mis compañeros…”, explicaba Faner con una carcajada.