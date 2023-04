El Tau Castelló arranca una complicada semana en Lleida

El TAU Castelló viaja a Lleida, para jugar su segundo partido en apenas cinco días, en una dura semana que finalizará el domingo en el Ciutat frente al Estudiantes.

Tres partidos en nueve días que no han llegado en el mejor momento para los castellonenses, “nos ha venido muy mal la semana de tres partidos porque llegamos a ISB muy justos y el partido nos ha pasado factura” comentaba Juan A. Orenga lamentándose de las bajas y lo complicado que es afrontar así un partido tan difícil como el de mañana en Lleida. “No podrá jugar Joel todavía, no podrá jugar Ezekiel, no podrá jugar Xavi , no podrá jugar Edu y un par de jugadores tocados lo cual es complicado porque queremos afrontar el partido con ganas de competir y ganar pero así es difícil” reiteraba Orenga.

Dos derrotas y una victoria es el balance de los ilerdenses tras la marcha de su jugador franquicia Michael Carrera. Pero Orenga sabe del potencial de los catalanes y así los analizaba, “Lleida le ganó a Andorra en casa, están muy bien y están compitiendo muy bien. Tienen una intensidad defensiva muy alta y compiten muy bien. Tienen diferentes puntos de referencia de ataque porque por fuera tienen a Juan Marcos que está llevando el equipo muy bien más Urtasun y Lobo que son anotadores puros y en el juego interior tiene jugadores con fuerza. Aunque se haya ido Carrera jugadores como Bakovic o Faye que nos pueden crear problemas”.

Sin embargo, los azulejeros tienen sus armas y quieren utilizarlas para intentar dar la sorpresa en el Barris Nord, “tenemos que utilizar nuestros puntos fuertes y marcar el ritmo que nos interesa. Será un partido muy intenso porque el pabellón de Lleida siempre está lleno. Será un partido bonito de jugar pero tenemos que competirlo” confesaba el entrenador castellonense consciente del gran ambiente que se van a encontrar en un pabellón que se llena y que lleva a su equipo en volandas hacia la victoria.

El partido se jugará este miércoles a las 20:30h y se podrá ver por Televisió Castelló y por la Liga Sports TV.





Edu Durán intervenido de su ojo derecho

Tras el golpe sufrido hace ya unas semanas en un entrenamiento y visto que la hinchazón en el párpado del ojo derecho no se ha ido del todo, el jugador madrileño ha sido intervenido para extraerle el líquido que le producía la hinchazón. Ahora tendrá que esperar unos días para que le cicatricen los puntos para p0der empezar otra vez a entrenar con el resto de compañeros.





Juan A. Orenga Mejor Entrenador del Mes de Marzo-Trofeo AEEB LEB Oro

Finalizada la vigesimosexta jornada de la LEB Oro, por los resultados obtenidos con su equipo (4 victorias y 1 derrota), Juan A. Orenga (TAU Castelló) ha sido designado como Mejor Entrenador del Mes de Marzo-Trofeo AEEB de la LEB Oro.

Esta es la primera vez que Juan A. Orenga es designado en la presente temporada como Mejor Entrenador del Mes. Ha dirigido, entre otros, al Estudiantes y la Selección Española Absoluta Masculina.

El entrenador del conjunto castellonense ha liderado a su equipo en las cinco jornadas de marzo: 77-68 ante el Arenas Albacete Basket, 58-61 en la pista del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 85-80 ante el Zunder Palencia, 98-48 en la pista del Hereda San Pablo Burgos y 80-70 ante el Juaristi ISB.