Talleres en institutos de Castellón aseguran que la Bella tendría que denunciar a la Bestia por maltratador

En un taller sobre violencia de género a estudiantes de Secundaria de Castellón de la Plana se les imparten mensajes en contra de cuentos de Disney que se asegura discriminan según el género de la persona.

La denuncia de una madre del IES Miquel Peris i Segarra del Grao de Castellón la ha dado a conocer VOX quien ha remitido una batería de preguntas en Les Corts Valencianes al conseller de Educación, Vicent Marzà, para esclarecer quién es el responsable de que se impartan estos cursos.

La universidad pública de Castellón cede un espacio para un homenaje a Junqueras La Llotja del Cànem, sede de la Universitat Jaume I, acoge la presentación de dos libros sobre el político condenado a prisión Quique RodriguezCastellón de la Plana 11 dic 2019 - 09:24

Llanos Massó, diputada autonómica de VOX, explica que esta madre "nos contó que se realizaron estos talleres, con cosas realmente absurdas. Escuchadas a un adulto podríamos pensar que se está de broma, pero estamos hablando de menores".

Algunos de los fragmentos que se destacan en estos talleres son: “Hay que denunciar a la Bestia, del cuento ‘La Bella y la Bestia’, por maltratador”; que “a la sirenita le habían quitado su género al quitarle la cola de pez y ponerle piernas y, al quitarle su voz, le quitaron su identidad, que eso es violencia de género”, o que “el príncipe acosó a la Bella Durmiente por besarla sin su consentimiento”.

Massó califica de "locura que hagan ésto con nuestros niños" y quiere que se determine quién es el responsable de los talleres impartidos, "si es el centro o el ayuntamiento y en último lugar es la consellería de Educación", recalca la dirigente de Vox.

Presuntamente, estos cursos estarían dirigidos por la concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Castellón. "El centro nos ha informado que esos talleres dependen del ayuntamiento y habrá que preguntarles también quiénes son los responsables de impartir estos talleres y qué titulación tienen".

Y es que para Massó, "los niños ahora mismo están indefensos en nuestros en los institutos y los padres mucho más". Por ello, insiste Vox en reclamar que "es urgente implantar el PIN parental y que sean los padres los que decidan si van a esas actividades o no van".

Homenaje a Junqueras

Este miércoles en la sede de la Universitat Jaume I en Castellón de la Plana se realiza un homenaje a Oriol Junqueras, condenado a prisión por el Tribunal Supremo. Para Vox es "algo que no se debería consentir y muestra la deriva separatista que tenemos en las instituciones y no olividemos que no estamos hablando simplemente de un político naciionalista; estamos hablando de un delincuente", concluye.