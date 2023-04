Susana Marqués presenta la lista para optar a la reelección en Benicàssim

Susana Marqués, actual alcaldesa de Benicàssim y candidata a la reelección, ha presentado a los miembros de la Junta Local del Partido Popular de Benicàssim la lista de personas que le acompañarán en la candidatura para concurrir en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Marqués ha destacado en su intervención en la sede del partido local que, “no ha sido una legislatura sencilla, porque no nos lo han puesto fácil, pero eso nos ha hecho más fuertes y gracias al trabajo de todo el equipo llegamos con más ganas y fuerza. Miramos al futuro de Benicàssim con ilusión, con ganas y con la experiencia que tan solo dan los años. Estoy orgullosa de lo que somos, y también en lo que Benicàssim puede convertirse, con trabajo duro y lealtad al municipio que nos vió nacer y crecer”.

La lista electoral con la que Marqués concurre a las elecciones, “ es una combinación equilibrada de experiencia y juventud, “son 27 hombres y mujeres capaces y profesionales que representan esta ciudad y que compartimos un mismo objetivo, que es la ilusión por hacer crecer nuestra ciudad, que sea más próspera y que avance abriendo nuevas oportunidades. Una lista con algunos rostros nuevos, pero también con personas con experiencia de gestión municipal, pero todos tenemos en común el amor por Benicàssim”, ha destacado la candidata a la reelección.

Marqués ha incidido, por su parte, en que, “Benicàssim se merece un proyecto de futuro en el que quepamos todos sin distinciones y sin limitaciones, una ciudad dinámica y abierta al mundo. Hemos logrado mucho en este tiempo, pero también queda por hacer, y me gustaría hacerlo con la mayoría suficiente que no nos haga lamentar dejar el futuro de Benicàssim en manos de aquellos que no creen en esta ciudad, se conforman y solo piensan en dividir, primando sus intereses personales por encima de los de los vecinos”.

“Quiero continuar en los próximos años ese proyecto de ciudad que hemos empezado a construir entre todos, pensando en las generaciones futuras, para que nuestros hijos y nietos se sientan orgullosos de vivir en una ciudad cada vez más amable, innovadora y sostenible. Para ello cuento con un equipo fuerte, capaz y cohesionado, que combina experiencia y juventud un equilibrio ilusionante y motivador”, ha concluido Marqués.





Lista del PP Benicàssim 2023

1.- Susana Marqués Escoín

2.- Rosa María Gil Martin

3.- Manuel Gual Nebot

4.- Elena Llobell Martí

5.- Carlos Andrés Martínez Sánchez

6.- Carlos Luís Díaz Miró

7.- Arturo Martí Tárrega

8.- María Isabel Cuadros Lorente

9.- Vanessa Batalla Latorre

10.-José Fernando Puig Castell

11.- María Pilar Caballero Trías

12.- Gregorio Javier López-Tapias de Diego

13.- Delfín Caballero Trías

14.- María Lourdes Herranz Solana

15.- María Cristina Mir Giménez

16.- Alberto Bas Somohano

17.- María Cecilia Martí Guimerá





SUPLENTES

18.- Begoña Mir Giménez

19.- Paula Val Monferrer

20.- José Giménez Mondragón

21.- Enrique Reyes Carapeto

22.- Lidia Antonia Martín Sellés

23.- Salvador Tello Escrig

24.- Ignacio Boix Gil

25.- Asunción Villalba Barril

26.- Aurelia Richart Arandes

27.- Ana Salva Roca