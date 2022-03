La "Suavina" se vuelve más solidaria con DownCastellón

La asociación Síndrome de Down de Castellón y Laboratorios Calduch han firmado un convenio de colaboración para la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, y sus familias. Un documento que tendrá un plazo de vigencia de 12 meses prorrogables automáticamente en periodos anuales.

Una de las principales acciones con la que Laboratorios Calduch apoyará a Síndrome de Down Castellón es la cesión de parte de la recaudación derivada de la venta de la nueva línea de bálsamo labial de Suavina denominada Citrus. Por cada unidad de 10 ml vendida, Laboratorios Calduch transferirá 10 céntimos para la promoción y desarrollo del programa de Envejecimiento Activo que se lleva a cabo en la entidad. Una iniciativa que resulta de vital importancia para la atención a la vejez de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, y que tiene en cuenta dos aspectos fundamentales: el envejecimiento con dignidad y la preparación para el desarrollo de forma adecuada a los procesos de deterioro.

El diseño también cuenta

La caja con la que se protege y vende el nuevo bálsamo labial de Suavina Citrus incluye en su parte trasera el logotipo de Síndrome de Down Castellón como indicativo y muestra de la colaboración de Laboratorios Calduch con la entidad provincial.

El compromiso social de Laboratorios Calduch con Síndrome de Down Castellón se extiende en el tiempo y la variedad de proyectos con los que colabora. Así, Laboratorios Calduch es una de las empresas que participa en los programas diseñados por el equipo de formación y empleo de la entidad para conseguir el acceso al mundo laboral y la plena inclusión. Desde 2018, la empresa dedicada a la elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos ha contratado a dos personas usuarias de la entidad. Por esta y otras acciones, Laboratorios Calduch ha recibido el sello «Contamos Contigo», que acredita el apoyo, colaboración y cooperación mantenidas por la empresa con Síndrome de Down Castellón.

La Asociación Síndrome de Down de Castellón tiene como objetivos fundamentales potenciar el desarrollo cognitivo, social y afectivo que permita a las personas con síndrome de Down y/o Discapacidad Intelectual, su plena realización personal, ofrecer apoyo, formación e información a las familias, sensibilizar y concienciar al resto de la sociedad de la realidad de estas personas, logrando así, su plena inclusión, defender la inclusión educativa, porque de ella, se benefician no solo los niños/as con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, sino todos/as sus compañeros/as y activar su inclusión laboral para conseguir una imagen positiva y útil de uno/a mismo/a y un conocimiento y respeto del resto de personas, así como, fomentar la atención médica, reivindicando sus derechos como persona.