Síndrome de Down Castellón dará las #GraciasPorTanto en su Día Mundial

Se acerca el 21 de marzo, una fecha clave para las organizaciones que trabajan en la inclusión de las personas con síndrome de Down. El Día Mundial del Síndrome de Down es el momento en el que cada año se dirigen a la sociedad.

Este año, en DOWN ESPAÑA y las entidades que forman parte de esta organización como es el caso de Síndrome de Down Castellón, han querido que la campaña para el Día Mundial del Síndrome de Down sea todo un homenaje de agradecimiento a los cientos de miles de personas que, desde su anonimato y sin esperar nada a cambio, hacen la vida de las personas con síndrome de Down más bonita. Por eso, el lema para este día de este año 2022 es #GraciasPorTanto.

#GraciasPorTanto recuerda que sin ese apoyo, sin esa sonrisa de la camarero del bar, sin la ayuda de la conductora de autobús, sin esa amabilidad de la cajera del súper, sin la cercanía del dependiente de la tienda de la esquina, y de tantos y tantos otros/as, las personas con síndrome de Down no habrían llegado tan lejos ni estarían tan incluidas en la sociedad.

Desde la organización son conscientes de que "este año el desolador escenario de la invasión de Ucrania nos tiene a todos en vilo, pero pedimos un esfuerzo para que el Día Mundial del Síndrome de Down vuelva a ser un día en el que no nos olvidemos de las personas con síndrome de Down, de sus familias y compañeros/as de trabajo o centros educativos, ni tampoco de todos/as aquellos ciudadanos/as que les animan y apoyan cada día. Ayúdanos a inundar el día 21 de marzo las redes sociales de mensajes positivos y de agradecimiento para dar visibilidad a las personas con síndrome de Down e impulsar así su inclusión en la sociedad en todas las etapas de sus vidas. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones a las que también os podéis sumar para apoyar la inclusión de las personas con síndrome de Down en la sociedad y mostrarles vuestro cariño y respeto".





Únete al movimiento #GraciasPorTanto

Si quieres mostrar tu apoyo a las personas con síndrome de Down y también a las personas que hacen sus vidas más bonitas:

1.- Imprime o dibuja la pegatina #GraciasPorTanto y cuéntanos en un vídeo una anécdota o recuerdo feliz, divertido o emotivo con una persona con síndrome de Down. Súbelo a redes sociales y etiqueta a @sindromededowncastellon y @DownEspana. Pon, además, el hashtag #GraciasPorTanto.

2.- Publica en tus RRSS la imagen de un abrazo a una persona con síndrome de Down a la que tengas aprecio. No olvides el #GraciasPorTanto y etiquetarnos.

3.- Publica tu foto haciendo el signo del abrazo. Nómbranos y escribe #GraciasPorTanto.





#GraciasPorTanto en Castellón

Este año el Día del síndrome de Down coincide con el lunes festivo de las fiestas de la Magdalena, motivo por el cual desde Síndrome de Down Castellón han decidido aplazar un día la celebración y salir a la calle el 22 de marzo.

El próximo martes se montará una mesa informativa en la plaza de la Pescadería de Castelló y entregarán a la población flores amarillas (color corporativo de Down España) y pegatinas con el logo y lema de #GraciasPorTanto. Se dará visibilidad al colectivo, aprovechando las fiestas fundacionales de la ciudad, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Asimismo, para extender la celebración del Día Mundial del síndrome de Down por la provincia, se ha pedido a los Ayuntamientos de las localidades a las que pertenecen personas con síndrome de Down usuarias de sus centros que se sumen a la campaña ¿Cómo? A través de una iluminación especial en azul y amarillo en las fachadas de sus Ayuntamientos, campanarios o fuentes.