Sergio Toledo (PP): "Marco descuida el patrimonio de los castellonenses”

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, denuncia el mal estado de conservación de la ermita de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el Parque del Meridiano. Desde hace meses está con las ventanas rotas, sin la cruz que la identifica y sin la imagen de la Virgen en el altar que sufrió daños importantes tras los últimos actos vandálicos y todavía no ha sido restaurada.

Para Toledo “es un ejemplo más de cómo el gobierno de la alcaldesa Amparo Marco descuida y abandona el patrimonio que es de todos los castellonenses. Recordemos que el mes pasado el equipo de gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos borró para siempre un mural de grandes dimensiones sobre una fachada ubicada en la plaza La Paz, en pleno centro de Castellón, obra del artista internacional Ripollés que formaba parte del Museo al Aire Libre de la ciudad desde los años 80, y por el que tendrá que dar explicaciones en el próximo Pleno de septiembre, porque así lo hemos solicitado desde el PP”.

El portavoz Popular adjunto se hace eco de la denuncia de la Asociación de Vecinos del Parque Meridiano que lleva meses esperando a que el equipo de gobierno subsane los desperfectos en esta capilla tras haberlo trasladado en reiteradas ocasiones a la concejala de Patrimonio y Ermitas, Pilar Escuder, y sin haber obtenido respuestas. “Además de abandonar el patrimonio municipal, el gobierno de Amparo Marco sigue ninguneando a las asociaciones vecinales a las que ni se molesta en responder, evidenciando así lo poco que les importa la opinión de los castellonenses que sí se preocupan en proteger lo que es de todos”, subraya.

“Desde el Partido Popular ya denunciamos esta situación de abandono el 26 de julio en Comisión Informativa y el gobierno municipal aseguró haber tomado nota para proceder a reparar los daños de la capilla, sin embargo, ha pasado casi un mes y no han movido un dedo. Ni siquiera el Día de la Virgen de la Asunción, que se celebró el pasado domingo 15 de agosto, motivó al gobierno de Amparo Marco a reparar los daños que todavía hoy son visibles dentro y fuera de la ermita”, lamenta Toledo.

En este sentido añade: “El hecho de que no se haya podido celebrar el pasado domingo, por la situación de pandemia, la tradicional Misa en honor a la Virgen de la Asunción no es razón para que la alcaldesa socialista Amparo Marco abandone el patrimonio de la ciudad. Un atractivo que, por cierto, sí oferta en la web de Turismo pero que a la hora de la verdad no se preocupa en proteger ofreciendo una imagen de lo más lamentable de cada al turista. De esta manera se repite lo que ha pasado con el borrado del mural de Ripollés que, a pesar de estar recogido como atractivo de la ciudad en la web municipal de Turismo, no se tuvo ningún miramiento a la hora de hacerlo desparecer”.