Sergio García quiere ganar el Campeonato del Mundo de Moto3: "Trabajaré más duro que nunca"

El joven piloto castellonense de Moto3, Sergio García, ha logrado finalizar en la tercera posición el Campeonato del Mundo de Moto3 en 2021, pese a una lesión que le apartó de dos grandes premios cuando luchaba por el título.

En Deportes COPE Castellón, el de Burriana se ha marcado los objetivos de cara al próximo año en el que tratará de hacerse con el título de campeón, tal y como reconoce: "Trabajaré más duro que nunca para conseguirlo”.

Luchar en cada carrera por ganar

Sergio solo piensa en "luchar en cada carrera por ganar" con "el objetivo será ser muy regular para tener más opciones de cara al título”, además de pedir que le acompañe la suerte que no ha tenido en las dos últimas temporadas.

Para conseguirlo será clave el esfuerzo y la constancia que desarrolle durante el invierno. "Lo más importante es entrenar muy duro y hacer una pretemporada muy buena para llegar lo mejor posible a la primera carrera", explica en COPE.

No tener lesiones y afrontar con tranquilidad todo el calendario del Mundial de Motociclismo será uno de los objetivos del piloto del Aspar Team ya que una caída le ha privado en 2021 de poder llegar con opciones de hacerse con el título a la última carrera en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

Me he podido recuperar y correr las dos últimas carreras

"Fue la clave en el campeonato pero son cosas que pasan. Impacté muy fuerte contra el muro. Era una lesión rara pero me he podido recuperar y correr las dos últimas carreras", reconoce.

Balance de la temporada 2021

Pese a ello, Sergio García destaca que ha sido un "año muy bonito en lo deportivo, aunque he tenido una lesión que no me ha permitido luchar por el primer puesto en el campeonato, pero me he recuperado bien y he podido optar a esta tercera posición".

"Me deja contento porque al final este año era de aprendizaje porque cambiaba de moto y de equipo. He estado luchando por el Mundial; fue una pena la caída en Estados Unidos que me impidió luchar por el campeonato. Me quedo con un buen sabor de boca porque estuve cincos emanas parado, volví e hice la pole y estuve delante. Y en Valencia pude subir al podio".