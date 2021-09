Sergio Escobar por el criterio de la Generalitat: "No sé si hay un covid diferente en Vila-real y en Castelló"

Sergi Escobar ha sido protagonista en los micrófonos de la Cadena COPE y se ha mostrado muy contundente sobre las medidas anticovid anunciadas por la Generalitat Valenciana en relación con el deporte. En Castalia como estadio al aire libre y al no ser fútbol profesional, unicamente se podría llegar a un máximo de 5.000 espectadores. “A 5 km hay un campo donde no sé si irán 17.000. No sé si hay un covid diferente en Vila-real y en Castellón. El Villarreal CF no tiene la culpa, pero no se porque el tratamiento tiene que ser diferente. Espero que lo puedan arreglar. En la linea de la concepción el domingo habrá un 60% de aforo. Deberiamos de ser más ecuánimes y tener todos las mismas oportunidades, y más sabiendo lo importante que es la gente en Castalia. Espero que se pueda modificar el decreto porque no es justo”, explicaba el entrenador albinegro, criticando la decisión adoptada por el Gobierno que preside Ximo Puig.

En cuanto a la liga, el Castellón vuelve a jugar fuera de casa el próximo partido. Los albinegros se medirán el domingo a las 17.00 al Linense. “Hay que sumar también fuera. Hay que ir ahora a jugar contra Linense que es un equipo también muy competitivo, le ganó al Castilla y empató contra el Sabadell. Es una salida dificil, pero nosotros tenemos que ir con la obligación de sacar puntos y a competir de tu a tu. Es un viaje muy largo, pero en la cabeza tenemos que mentalizarnos de conseguir algo positivo”, matizaba Sergi Escobar.