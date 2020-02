Sebastián Mora consigue la medalla de bronce en el Mundial de Ciclismo en Pista

El ciclista español Sebastián Mora, campeón mundial de Scratch en 2016, ha conseguido la medalla de bronce en la misma especialidad de los Mundiales en pista que se disputan en Berlín.

El corredor de Vila-real acabó la prueba por detrás del bielorruso Yauheni Karaliok y del italiano Simone Consonni, que ocuparon los dos primeros puestos del podio por delante de Mora, que logró su quinta medalla en un Mundial tras las que logró en Londres 2016 (oro en Scratch y bronce en Madison), en Apeldoorn 2018 (plata en Madison) y en Pruszków 2019 (plata en Puntuación).

Se trata de la primera medalla que consigue España en la presente edición de los campeonatos.

El castellonense, actual campeón de Europa de Scratch, ha vuelto a demostrar su capacidad para leer la carrera y seleccionar el momento adecuado para lanzar su ofensiva.

A 20 vueltas para la conclusión cambió el ritmo aprovechando un pequeño parón y abrió media vuelta de ventaja con respecto al pelotón, junto a Prado y Karaliok. La falta de colaboración de estos llevó al fondista español a arrancar de nuevo y cuando lo hizo sólo tuvo al bielorruso a rueda.

Ambos ganaron vuelta gracias a la entrega de Sebastián Mora, que tuvo que lidiar hasta la decisiva vuelta final con el marcaje férreo de Karaliok, que no ofreció un solo relevo al español, y jugarse con este el triunfo al sprint.

En el giro final, el bielorruso aprovechó las fuerzas reservadas para hacerse con el campeonato del mundo por delante de un Sebastián Mora que se ha visto rebasado también en los últimos metros por Simone Consonni, que se ha colgado la plata tras ganar vuelta en los instantes finales junto a Walls (Gran Bretaña), Eefting (Holanda) y Hegyvary (Estados Unidos).

El propio Sebastián Mora, junto a Albert Torres, tendrá la opción de aumentar su palmarés en el medallero ya que formarán pareja el domingo en la prueba de Madison, aunque antes, este viernes, competirá en la prueba de Puntuación.

"La prueba ha ido bastante bien, mejor de lo que me espera porque al principio las sensaciones no han sido muy buenas. He visto que la mejor opción era tratar de evitar el sprint, por eso he tirado tanto. Al final me ha ganado el bielorruso, las carreras son así y le doy la enhorabuena. Ahora toca centrarse en lo que viene y seguir peleando", comentó Mora tras recoger su medalla de bronce.