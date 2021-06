Sebastián Mora apura la preparación de cara a Tokio

La dupla que representará a España en la prueba de Madison de los próximos Juegos Olímpicos, Albert Torres y Sebastián Mora, se encuentra en Palma de Mallorca, en el Velodrom Illes Balears, con el fin de realizar diversas pruebas de material de cara a Tokio.

Junto al seleccionador nacional Juan Martínez Oliver y un grupo de técnicos especialistas en aerodinámica y rendimiento, Torres y Mora probaran diferentes cuadros, ruedas, cascos, botines, manillares o monos, entre otras muchas cosas, para tratar de encontrar la combinación que mejores resultados pueda reportar en la cita olímpica.





Nueva concentración de la Selección Española Élite de Pista a partir del día 28 de junio

La Selección Española Élite de Pista, además de este encuentro específico para elegir el material que emplearán Torres y Mora en Tokio, realizará otra actividad antes de que finalice el mes. Desde el día 28 de junio hasta el 4 de julio permanecerán concentrados en Valencia los integrantes del combinado nacional con el objetivo de preparar la próxima Copa de las Naciones, que tendrá lugar en San Petersburgo.

Los integrantes del equipo español, al finalizar la concentración, volarán directamente desde Valencia hacia la ciudad rusa con el fin de afrontar del del 8 al 11 de julio la segunda cita de la nueva Copa de las Naciones de la UCI.





Competición para los provinciales

Mientras Mora deja aparcada de momento la competición en carretera, algunos de los provinciales siguen con las carreras en estas próximas fechas. Es el caso de Iván Moreno (Equipo Kern Pharma) que hoy arranca la disputa de la Volta ao Alentejo en Portugal, mientras que Óscar Pelegrí (Electro Híper Europa) hará lo propio en Bulgaria, dentro de la prueba In the footsteps of the Romans.