Sant Joan de Moró no descarta acciones judiciales para frenar el paso de la MAT por su término

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró rechaza el acuerdo sobre la MAT que ha propuesto Red Electrica de España (REE) y por el que, a cambio de aceptar el actual trazado, se le ofrece subvencionar un proyecto de carácter social por un valor ligeramente superior a los 100.000 euros “porque Moró no está en venta”, asegura el alcalde de la localidad, Vicente Pallarés.

La propuesta de Red Eléctrica de España es “inaceptable” para Pallarés, quien subraya en que en la redacción final del proyecto, “no se han contemplado las alegaciones presentadas por el consistorio para variar el trazado y alejar de los núcleos urbanos las torres que van de la T-26 a la T-30”. Un trazado que afecta, por ejemplo, y según reconoce la Declaración de Impacto Ambiental del citado proyecto, a un área de Moró que es sensible para el águila perdicera, calificada como vulnerable en los catálogo español y valenciano de especies amenazadas; además de rodear el paraje natural de El Mollet.

En definitiva, Red Electrica de España no ha incorporado al proyecto ninguna de las modificaciones del trazado propuesto por el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró “para que no afecte a nuestros vecinos y el impacto sobre nuestro patrimonio natural y paisajístico sea mínimo”, asegura Pallarés, quien resalta que, por tal motivo “no existe la posibilidad de alcanzar ningún acuerdo ni hablar de actuación alguna hasta que no se modifique el citado trazado, y que por tanto, el Ayuntamiento no va a facilitar a Red Eléctrica de España ninguna ayuda que conlleve un impulso para la ejecución de dicho proyecto”.

Pallarés aconseja a los propietarios de los terrenos afectados que tampoco firmen ningún convenio a cambio de la ocupación de sus terrenos “porque, realmente, no tendrán ningún beneficio si, al final, se tuviese que ir a una expropiación”. De hecho, el Ayuntamiento se compromete “a prestarles asesoramiento ante las propuestas de Red Eléctrica Española para que tengan el suficiente conocimiento para saber si la propuesta es acorde a sus intereses o no, así como para que sean conocedores que el Ayuntamiento está disconforme con el trazado actual”.

Pallarés asegura que “nuestro municipio debe mantenerse unido y firme ante lo que consideramos que es una agresión a nuestro pueblo”. De hecho, se han instalado grandes pancartas mostrando el rechazo a la MAT en lugares emblemáticos de la localidad, y hasta el grupo Running Moró organizó el pasado domingo una ruta por el trazado de la MAT para sensibilizar a los vecinos.

El alcalde de Sant Joan de Moró anuncia que desde el Ayuntamiento “se interpondrán todas las acciones judiciales que estén a nuestro alcance y que faciliten la falta de ejecución de la MAT a su paso por el municipio, ya que consideramos que es perjudicial para nuestro pueblo y para nuestros vecinos”.