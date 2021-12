Salomé Pradas (PP) censura “el portazo del PSOE y sus socios a las demandas de Castellón"

“El portazo del PSOE y sus socios de Gobierno a las demandas de Castellón es antológico, porque llega en el peor momento posible. La negativa a mejorar las inversiones y transferencias de recursos que los castellonenses necesitan va a suponer una factura muy cara de digerir, porque significa perder oportunidades, teniendo en cuenta el retraso que ya acumulamos frente a otros territorios”.

La portavoz del Partido Popular en la provincia de Castellón, Salomé Pradas, se ha pronunciado en estos términos después de que ayer, el Congreso de los Diputados diese por aprobados definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. “Pedro Sánchez y sus socios de la alianza antiespañola han pasado el rodillo por encima de todas las propuestas de mejora que habíamos planteado desde el PP de Castellón, a petición de los propios ciudadanos, y dejan en la estacada las 27 enmiendas que habíamos registrado por valor de 443 millones de euros para que las cuentas del próximo año recogieran las mejoras que se necesitan y que, finalmente, volverán a brillar por su ausencia”, ha declarado, “demostrando que por encima del bienestar general están los intereses partidistas y los sillones”.

Se trata de unas cuentas que "condenan a seguir en un cajón los proyectos de regeneración del litoral sur de la provincia de Castellón, que no contemplan medidas de apoyo a los agricultores para afrontar el ‘cotonet’ en la maltrecha citricultura, que no recogen fondos para mitigar el impacto que el brutal alza de los costes energéticos tiene en las plantas de la industria cerámica, que están viéndose obligadas a cerrar por la entrada en pérdidas ante la falta de competitividad, o que no recoge ni un euro para impulsar nuevas infraestructuras, como la autovía A-7 o la mejora de las conexiones ferroviarias y los Cercanías".

“Son unos presupuestos malos para Castellón. Sin paliativos. Porque por un lado, conllevan un nuevo hachazo con la subida de impuestos prevista, sin que a cambio los castellonenses vayan a recibir a cambio nada que les permita avanzar como provincia ni social ni económicamente”, ha subrayado.

“Por eso condenamos el ejercicio de cinismo que frecuentemente hace el PSOE y socios de gobierno en la Generalitat, que por un lado apoyan las cuentas de Pedro Sánchez, y luego socialistas y nacionalistas salgan denunciando las anulaciones y retrasos que hay en cuestiones como los Cercanías, cuando en estas cuentas vuelven a ser las grandes olvidadas. De aquellos polvos, estos lodos. El caos que hay en Castellón también lleva la firma de Ximo Puig y Mónica Oltra, aunque ahora se hagan los ofendidos”, declara Salomé Pradas.

La portavoz del PPCS recuerda que el capítulo de inversiones para el año 2022 supone un recorte del 19% respecto a las del 2021, sin olvidar que apenas un 16% de las previstas terminaron realizándose.

“Las cuentas del Gobierno de PSOE y Podemos, con el apoyo de grupos como Compromís, nacen muertas. Son absolutamente ficticias, tal y como han constatado los principales organismos y entidades económicas, no se ejecutarán, y ponen a Castellón a la cola de España, con el beneplácito de Ximo Puig", concluye Pradas.