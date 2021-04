CC Salera entrega a Cáritas 5.000 kilos de comida gracias al Reto Solidario de la Marató BP Castelló

El Centro Comercial Salera, cuyo propietario mayoritario es un fondo bajo la gestión de la división inmobiliaria de DWS y gestionado por CBRE, ha recaudado un total de 5.000 kilos de alimentos que han sido destinados principalmente a apoyar al comedor social de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y su labor para aquellos ciudadanos de Castellón que están pasando por una situación delicada, debido al impacto de la crisis del coronavirus.

Esta donación ha sido posible gracias al gesto de cientos de participantes que se han querido sumar al Reto Solidario, planteado por Salera tras su patrocinio, un año más, en la Marató BP Castelló y 10k FACSA Castelló, confirmando así su apuesta por el deporte, la actividad física y una vida saludable.

Como en ediciones anteriores, la organización ha vuelto a promover acciones de carácter social, uno de los pilares del evento en el que está muy presente el valor de la solidaridad. En este sentido, Salera no dudó en sumarse, poniendo en marcha su “Reto Solidario”, cuyo fin era canjear kilómetros recorridos por alimentos. Así, el centro animó, tanto a los corredores ya inscritos en la carrera como al resto de ciudadanos, a acercarse al CC. Salera caminando o corriendo y sumar así kilómetros que se convertirían en alimentos. De esta forma, por cada kilómetro que se anduviera o corriera, Salera iba donando un kilo de comida.

En total, 2.308 han sido los kilómetros alcanzados gracias a la solidaridad de todos los participantes. Unos kilómetros que, junto a los que ha aportado Salera, han alcanzado los 5.000 kilos en alimentos destinados a Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, cuya labor se basa en poner a la persona en el centro de la acción, es decir, que esas personas se reconozcan como el protagonista de su vida, atendiéndola de forma integral y teniendo presente todas sus facetas.

Para Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera: “Desde Salera queremos agradecer a todos los voluntarios que han querido sumarse, paso a paso, a nuestro Reto Solidario. Una acción que, sin duda, beneficiará a nuestros ciudadanos de Castellón que, en estos momentos, están pasando por una situación de dificultad y que, sin la ayuda de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, no hubiera sido posible”.

No es la primera vez, en lo que va de año, que Salera ha querido aportar su granito de arena impulsando iniciativas no lucrativas como estas, beneficiando así a Castellón. Recientemente, el centro comercial recaudó un total de 1.602€ para apoyar la labor de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, gracias a la campaña de redes sociales, “ser valientes también es un gesto de amor”, promovida durante San Valentín. Además, y por tercera vez en menos de un año, Salera volvió a acoger, hace unas semanas, una nueva campaña de donación de sangre, organizado por el Centro de Transfusió de la Comunidad Valenciana, abriendo sus puertas y recibiendo, de esta forma, a todos los ciudadanos de Castellón que quisieran contribuir con este gesto tan solidario.