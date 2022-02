El retrato del presidente fusilado José Hernández Merlo ya figura en la Diputación de Castellón

El cuadro con la foto del presidente de la Diputación de Castellón fusilado por el régimen franquista, José Hernández Merlo, cuelga desde hoy en el vestíbulo del segundo piso del Palacio Provincial de las Aulas, en el que se ubica el área de Presidencia de la institución. Ha sido con un sencillo pero solemne acto de reparación con el que la Diputación del cambio ha querido honrar la memoria de quien fuera presidente de la corporación entre el 19 de enero y el 15 de diciembre de 1937, y ejecutado el 5 de agosto de 1941, cuando contaba con 41 años de edad. Una pena capital que se dictó contra Hernández Merlo por el mero hecho de ser leal al gobierno legítimo y democrático de la II República Española. En este sentido, conviene recordar las palabras del presidente Martí que ponen de manifiesto que «de las paredes de esta casa cuelgan los retratos de sus presidentes pero faltaba uno, el del presidente Hernández Merlo, una anomalía que era necesario resolver y que la historia ha querido que lo hagamos en 2022, año en el que la Diputación de Castellón cumple su aniversario número 200».

La colocación solemne de este retrato ha sido el colofón a la XII Sesión Red de Municipios para la Puesta en Valor de la Memoria Histórica organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y celebrada en el salón de recepciones de la Diputación de Castellón.





La bisnieta

El presidente de la Diputación, José Martí, ha invitado a que sea la bisnieta del presidente Hernández Merlo, Laura Tortajada, quien descubra el cuadro, un emocionante momento que ha concluido con un sentido aplauso de todas las personas presentes. Tortajada, que en la actualidad es concejala socialista en el Ayuntamiento de Segorbe, ha hablado en nombre de la familia para dar las gracias a la Diputación y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias «porque esto haya sido posible», señalando que «es un descanso que por fin se reconozca lo que tantos años ha estado bajo tierra», y mostrando su deseo de que «esto siga adelante para que otras muchas familias puedan también descansar en paz». Tortajada ha explicado que «ha sido todo muy emocionante» y que espera que «su lucha no haya quedado en vano». Sobre su bisabuelo ha aclarado que «dijo que no iba a huir porque no había hecho nada malo», añadiendo que «por lo tanto, seguimos luchando porque todavía queda mucho por pelear».

Cabe destacar que el pasado 12 de enero José Martí y la diputada Baños acompañaron a familiares de Hermández Merlo en el momento de la exhumación de los restos del presidente represaliado.