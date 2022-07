La reforma de la avenida Lidón "es un despropósito" para el PP

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha convocado a los medios de comunicación en la avenida de Lidón, para destacar ‘in situ’ una serie de cuestiones que, a pie de obra, corroboran como a día a de hoy “la avenida de Lidón ni es más verde, ni más sostenible, ni favorece a movilidad, ni mejora la calidad de vida de los castellonenses”, ha explicado.

Junto al concejal del PP Juan Carlos Redondo la portavoz del PP ha manifestado que “este despropósito de reforma que va a costar 3,3 millones, sin que nadie lo haya pedido, ni siquiera contempla cerámica de Castellón, sino más hormigón que antes y suministrado de fuera, procede de La Roda, en Albacete. Quiero aclarar que el PP no está en contra de ninguna empresa, independientemente de dónde sea, pero esto pone de manifiesto la gran mentira del equipo de gobierno al cambiar este entorno por más cemento y no por el gran vergel que prometían, donde además la cerámica no está presente”.

Por otra parte ha destacado que el vallado del parque Rafalafena se ha eliminado sin razón, “porque no existe ningún informe policial, como el equipo de gobierno dijo, asegurando que eliminándolo el parque era más seguro para las mujeres ante posibles acosos y violaciones. Otra mentira. Y tampoco hay aparcamientos alternativos a los que se han eliminado. No se sabe nada de la creación de 300 nuevas plazas de aparcamiento”.

Carrasco ha puesto el acento en el coste medioambiental que ha supuesto destrozar el parque, “con especies de aves y sus nidos por los suelos, lleno de suciedad y escombros”. “Nada de lo que se ha hecho hasta la fecha ha servido para mejorar el parque, pese a ser un pulmón verde”, inisste tal y como ya denunció el PP a la vista de fotografías proporcionadas por los residentes en la zona.

“Decimos ‘no’ la reforma de la avenida Lidón y ‘no’ a bloquear uno de los accesos a la ciudad, a la que cada vez es más difícil llegar a pesar de los gritos de auxilio de comerciantes, hosteleros, autónomos, empresas de servicios y los propios vecinos, viendo convertido el centro en una ratonera. Hay que gestionar escuchando a los vecinos y no de espaldas a ellos”, añade Begoña Carrasco.

Carrasco desmonta otras falsedades, como que la avenida de Lidón, tampoco será peatonal en su totalidad “porque el tramo más próximo a la Basílica que se previó restringido al tráfico, se ha tenido que abrir a determinados vehículos porque era un sinsentido dejarlo sin acceso a vehículos que han de acceder a la basílica. Desconocemos si también se abrirá al paso de los vehículos escolares para los colegios de la zona. Este cambio se introdujo a última hora, sin avisar a nadie porque era reconocer que el Partido Popular tenía razón, es decir, que no se podía cortar ese tramo porque se aislaba a la basílica y el transporte para las celebraciones ya que la alternativa, por el Camí La Plana, no era solución”.

Por otra parte ha denunciado los cuellos de botella que ya se están formando en calles de acceso a la avenida al eliminar uno de los carriles de dos por sentido que hay ahora. “El mismo cuello de botella se formará en la avenida María Rosa Molás, a la altura de la rotonda del Colegio Consolación, donde el proyecto contempla el mismo sistema para encajonar todo el tráfico, lo que afecta a la movilidad”, apunta Carrasco.

Respecto al varapalo que el Comité de Peticiones de la Unión Europea dio el 17 de mayo a la gestión de la alcaldesa Amparo Marco, manteniendo abierta la investigación de la reforma de la avenida, a raíz de una queja interpuesta por la asociación de vecinos Rafalafena, “a día de hoy, el equipo de gobierno no han presentado ni un solo documento de los solicitados”, asegura Begoña Carrasco

Está por enviar el proyecto final para conocer en qué había variado respecto al inicial; también se ha solicitado un análisis de las emisiones de CO2 que dicen disminuirse, para comprobar que los fondos europeos se ajustan a los requisitos que impone Europa. “La alcaldesa aseguró a bombo y platillo que no tenían nada que ocultar, pero hasta ahora, silencio absoluto”, concluye Carrasco.