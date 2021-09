Rectifican tras reclamarle la devolución del router al hombre que perdió a su familia en el derrumbe

El derrumbe de un edificio que hace ocho días encogió el corazón de Peñíscola y se cobró la vida de dos personas y en el que resultó herida una tercera. Se vieron implicadas unas veinte viviendas al venirse abajo una finca de tres alturas.

Ahora, la empresa de telefonía MásMóvil, le reclamaba a la persona que ha perdido a su familia, su casa y todos sus enseres, una compensación por no devolver el router con el que tenía acceso a internet y que daba a conocer el Periódico Mediterráneo. Como es obvio, este elemento se encuentra entre los escombros del edificio.

Una vez conocida la reclamación, la empresa ha tenido que rectificar y ha pedido disculpas, aunque en un principio le solicitaba 150 euros por la no devolución: "Sentimos muchísimo todo esto. Se trata de un error de procedimientos. Ya nos pusimos en contacto con él para pedirle disculpas y comunicarle que no tendrá que pagar nada. También estamos revisando nuestros procesos para que no vuelvan a repetirse situaciones así", explica.

Lamentamos muchísimo la mala gestión que ha recibido el caso de Bienvenido. Esto se trata de un desafortunado error de procedimientos. No tendrá que pagar nada, por supuesto. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no vuelvan a repetirse situaciones así. Un saludo. — MÁSMÓVIL (@masmovil) September 2, 2021