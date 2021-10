El PP recoge las principales preocupaciones de los vecinos de Castellón

El Partido Popular vuelve a ser el altavoz de los castellonenses que sieguen viendo desatendidas sus necesidades por parte del gobierno municipal de Amparo Marco. La portavoz Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha constatado en una nueva visita a la Federación de Asociaciones Vecinales de Castellón (COASVECA), junto a la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, y los concejales Sergio Toledo y Vicent Sales, que sus necesidades siguen sin ser atendidas desde la pasada legislatura.

“Instamos a Marco a retomar los Presupuestos Participativos para que sean los vecinos quienes decidan las inversiones prioritarias en su barrios y no sea el gobierno municipal es que decida de espaldas a ellos, como ha pasado con la reforma de la Avenida de Lidón”, explica Carrasco.

Los Populares se han reunido con el presidente de COASVECA, Francisco Cabañero, y representantes de casi una veintena de barrios de la ciudad. Un encuentro que ha servido para interesarse por el trabajo que se viene desarrollando desde la federación y que ha supuesto la primera toma de contacto de la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, con sus miembros. Unos representantes vecinales que, pese a las dificultades, siguen trabajando para mejorar los servicios y la calidad de vida en los barrios de la ciudad de Castellón.

“Volvemos a tomar nota de las carencias que nos han trasladado los vecinos a través de la federación COASVECA para exigirle desde ya mismo a la alcaldesa, Amparo Marco, que tome conciencia de todas ellas y actúe en consecuencia”, ha señalado Carrasco. “No pueden seguir cayendo en saco roto cuestiones como la necesidad de incrementar las campañas de control de plagas, especialmente en la lucha contra los mosquitos, especialmente en la Marjaleria y la playa, aunque no exclusivamente, así como de gusanos, ratas o cucarachas. Y también la limpieza de solares abandonados, un problema que se prolonga desde hace seis años. También la falta de alcantarillado en algunas calles y la falta de iluminación que, según los vecinos, se acentúa todavía más con el cambio a bombillas led”, ha apuntado la portavoz Popular.

“Ante al ninguneo a las asociaciones vecinales, insistimos en la necesidad de escucharles para solucionar los problemas reales de esta ciudad. Urge intensificar la limpieza de solares para evitar plagas de todo tipo; también es necesario un plan de asfaltado para la adecuación de calles y que los problemas que tienen fácil solución no se dilaten en el tiempo de manera innecesaria, como pasa”, añade,

No solo no les atienden, sino que no les tienen en cuenta