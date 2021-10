El món de la festa reclama una comisión "que haga propuestas" para celebrar las Fiestas de la Magdalena

El sábado se celebraba la asamblea de fiestas que no se reunía desde antes de la pandemia. El món de la festa lamenta que en casi cuatro años el ayuntamiento haya incumplido todas las conclusiones del Congrés Magdalener de 2017 para mejorar las fiestas fundacionales.

Arturo España, vicepresidente de la Federació Gestora de Gaiates, lamenta que las reivindicaciones "no se han cumplido en el 99%". Tampoco los estatutos del Patronato de Fiestas "sabe nada" y "los estatutos se cumplen para unas cosas, pero no para otras como es la nueva Junta de Fiestas que tiene que estar propuesta y aprobada por la Asamblea de Fiestas".

El món de la festa reclama no esperar a enero, si no crear una comisión ya para tratar de ver los actos que se puedan organizar entre el 19 y el 27 de marzo para conmemorar las Fiestas de la Magdalena, adaptadas a las circunstancias.

"Todos somos conscientes de que hay muchos actos que no los podemos hacer como los tenemos programados histórica y tradicionalmente, pero si podemos sentarnos en una mesa y hacer propuestas para analizarlas y ver qué podemos y qué no podemos hacer".

La gran pregunta que se hacen los vecinos de la capital castellonense es si habrá Fiestas de la Magdalena en 2022, a lo que el món de la festa no tiene respuesta. "No sabes qué contestar. La única notificación que tenemos es que en enero nos dirán si decide el ayuntamiento que haya Magdalena o no y a cuatro o cinco semanas no podemos organizar ningún tipo de actividad o movimiento", coincidiendo además el inicio con el final de las Fallas. "Si no lo sabes con mucho tiempo de antelación estás vendido, es imposible organizarlas".

España añade que "todos sabemos que en una mascletá nose puede estar en una aglomeración; que la Romería no puede ser al uso o el coso multicolor, pero si no se estudian posibilidades nunca haremos nada", para recordar que "por encima de todo está la vida de las personas".