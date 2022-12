Reclaman un nuevo hospital para Castellón

La Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, adComunica, ha realizado hoy miércoles en el Menador Espai Cultural de Castelló una jornada bajo el título ‘Presente y futuro de la Sanidad en Castellón’, con el patrocinio de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de la provincia de Castellón, ALCER Castalia, y la colaboración de la Universitat Jaume I, que ha emitido el encuentro en directo. El encuentro ha servido para que los agentes implicados en el tema en la provincia compartieran reflexiones sobre los retos del presente y las perspectivas de futuro. La fatiga de los profesionales por la pandemia, la necesidad de atraer y retener a los profesionales, la necesidad de mayor dotación presupuestaria para la Atención Primaria y la reivindicación de un nuevo Hospital General Universitario para Castellón han sido los principales asuntos abordados.

El gerente del departamento de salud de Castellón, Ricardo Tosca, responsabiliza de la situación de colapso en el Hospital General "al cansancio de los médicos" y asegura que la situación sanitaria no es peor que otros años, tal y como ha explicado en la jornada organizada por adComunica y Alcer Castalia sobre 'presente y futuro de la sanidad'. También ha reconocido que se necesita un nuevo Hospital General..

Los problemas en el General arrastran al de Vinaròs que se ve lastrado por sus limitaciones y la del hospital castellonense, según lamentaba la gerente del departamento de salud de Vinaros, Vanessa Jorge. En cuanto al centro de salud de Vinaròs, las nuevas instalaciones podrían licitarse en los próximos tres o cuatro meses y el hospital la Plana de Vila-real se ha quedado pequeño y es necesaria su ampliación.

En la inauguración han participado Estela Bernad, presidenta de adComunica; Juan Doménech, presidente de ALCER Castalia y Edelmiro Sebastián, director territorial de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Bernad ha recalcado la importancia de la comunicación en en salud, “tanto a nivel informativo como preventivo y de promoción de estilos de vida saludables”. Por su parte, Doménech ha subrayado que la Sanidad “nunca antes estuvo tan cuestionada como en el presente, y se deben poner sobre la mesa medios y soluciones”, y ha subrayado que desde asociaciones como ALCER Castalia “pedimos que se nos escuche, porque hay una transformación en marcha en la Sanidad y todos debemos ser atendidos”. Finalmente, Sebastián ha incidido también en el papel clave de los medios de comunicación “porque a todos nos interesan temas como la salud mental, el envejecimiento, la atención a la cronicidad, las enfermedades emergentes, los nuevos tratamientos y tecnologías diagnósticas, la sostenibilidad, etcétera”.

En una breve exposición sobre el estado actual de la situación en la provincia, el coordinador de adComunica, Ximo Górriz, ha recordado que pese a la mejora de la ratio entre profesionales y población, el departamento de Salud de Castellón sigue peor situado (136) que otros referentes de la Comunidad Valenciana como los del Dr. Peset de València (123), Clínico (119) o General de Alicante (88).

A continuación, la primera mesa redonda se ha centrado en la hoja de ruta de la sanidad valenciana en los próximos años, de la mano de Jaime Peris, director general de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura de la Conselleria de Sanidad y con Ricardo Tosca, Miquel Rovira y Vanessa Jorge, gerentes respectivamente de los departamentos de Salud de Castelló, La Plana y Vinaròs, con la periodista Sara Ríos (el Periódico Mediterráneo) como moderadora. Tosca ha subrayado que tras enfrentarse a “la tormenta perfecta que estamos viviendo”, Castelló “necesita un hospital nuevo, porque el actual tiene más de 50 años, o al menos ampliarlo”, y ha rechazado la palabra “discriminación” referida a la provincia, pero sí ha hablado de “incomprensión”. Por su parte, Vanessa Jorge ha lamentado que uno de los problemas de su departamento, junto a la dificultad de atracción y retención de los profesionales por ser un hospital periférico, “es la gran derivación de pacientes que tenemos a Castelló, que además de estar a 80 km, no tiene suficiente músculo actualmente”. Rovira se ha mostrado satisfecho con el trato de Conselleria aunque ha admitido que el Hospital de La Plana “se ha quedado pequeño”. Asimismo, ha recalcado que “deberíamos tener un servicio de Nefrología con atención a pacientes, y asumir la diálisis, que hoy está externalizada en dos empresas”.

Por su parte, Peris ha hecho hincapié en que “no estamos tan mal, sobre todo respecto a otras comunidades autónomas” y ha invitado “a recordar de dónde venimos” subrayando el incremento “estructural” de personal en los últimos años, así como las inversiones en infraestructuras. El director general ha admitido que el problema de las obras en Urgencias “nos preocupa mucho” y que en las dos adjudicaciones realizadas “la empresa nos ha salido rana”. En el plano positivo, ha destacado que le Hospital Provincial tendrá pronto “uno de los mejores centros oncológicos, que está siendo equipado ya”.

La segunda mesa ha versado sobre el tema ‘Profesionales, formación y colaboración público-privada’ y en la misma han dialogado Eva Suárez, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Castellón; Francisco Pareja, presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón; Eladio Collado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I y Jesús Merino, director médico del Hospital Vithas Castelló. Jaume Maicas (Radio Castellón-SER) ha moderado el debate, en el que Suárez ha demandado “más plazas MIR, porque lo que hace falta son más especialistas y fidelizarlos, ese es el quid, cómo fidelizar a los especialistas que acaban en Castellón, porque cada año acaban su formación 70 y en los tres últimos años se han jubilado 300 profesionales”. Por su parte, Collado ha señalado la necesidad de una “redistribución de competencias” entre médicos y enfermeros, “porque tenemos una Enfermería altamente cualificada y hay que apostar por la enfermería de alta especialización”, y ha recordado que Castellón cuenta con 2,6 camas de hospitalización por cada 1.000 habitantes, “por debajo de lo que recomienda la OMS”.

Pareja ha incidido en la preocupación “porque los médicos no quieren quedarse con nosotros porque el presente que les ofrecemos no tiene nada que ver con el futuro que ellos y ellas quieren: nos tiene que hacer pensar que alguien lo hace mejor que nosotros, ahí afuera”. Asimismo, junto con Suárez ha insistido en que la Atención Primaria “es la base, y ahí tenemos mucho que mejorar”. En su intervención, Jesús Merino ha destacado que la alta presión asistencial “se refleja también en la sanidad privada” y ha afirmado que Castelló “se merece un hospital nuevo y que sea de verdad referencia para toda la provincia”. La presidenta del Colegio de Médicos ha recalcado que “es muy importante atraer y retener a los profesionales, darles incentivos adecuados, porque si no, nadie querrá venir a Castellón”.

Tras la pausa-café se ha escuchado la visión de las asociaciones de pacientes, de la mano de Juan Doménech, presidente de ALCER Castalia; María Teresa Marí, presidenta de ADI-CAS, Asociación de Diabetes de Castellón y Mireya Carratalá, secretaria de la Asociación Síndrome Hemofílico Urémico Atípico (ASHUA). En la mesa, que ha sido moderada por la periodista de COPE Castellón Mar Arambul, Doménech ha recalcado que Castelló “necesita un hospital nuevo” y se ha mostrado “muy satisfecho con el ‘nivelazo’ de los profesionales que tenemos, que merecen ser defendidos, por lo que ALCER Castalia se personará ante cualquier caso de maltrato a los profesionales, no hay excusas para ello”. En su intervención, Doménech ha denunciado con dureza que “no tiene nombre que tengamos que añorar la Sanidad de 2007, a estas alturas”, y ha denunciado que Castellón es “la última provincia de España en plazas de diálisis pública, con un 10% frente al 30% de la media valenciana, que a su vez es la última comunidad autónoma de España” y eso se refleja en menor ratio de supervivencia de los pacientes”.

Por su parte, Marí ha subrayado la gran relevancia de la educación terapéutica, “porque nos falta educación, y porque en nuestra enfermedad el paciente debe saber cómo está en cada momento, y eso cansa: tener diabetes es grave y altra la vida, no es solo tener un poco de azúcar, por eso el paciente debe empoderarse para llevarlo lo mejor posible”. Finalmente, y entre otras cosas, Carratalá ha hecho hincapié en la necesidad de la detección temprana del Síndrome Hemofílico Urémico Atípico por parte de los profesionales sanitarios, “porque ese es un factor clave para derivarlos a tiempo a un centro correcto”. Los tres participantes en la mesa han hecho hincapié asimismo en la necesidad de apoyo psicológico para pacientes y familias.

Finalmente, en la última mesa redonda de la jornada se ha abordado el debate 'Sostenibilidad del sistema: Atención Primaria y Salud Pública' con Ramón Pons, director médico del Hospital General Universitario de Castelló y presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Departamento de Salud de Castelló; Carles Escrig, director del Centro de Salud Pública de Castellón y Javier Ballester, director de Atención Primaria del Departamento de Salud de Vinaròs, con Palmira Benajas, directora de Onda Cero Castellón, como moderadora. En su intervención, Escrig ha explicado que “actualmente, ni económica ni ambientalmente és sostenible el sistema sanitario, y debemos minorizar su impacto”, y ha insistido en la necesidad de trabajar el vínculo con la población “mediante el trabajo de campo, por la detección de problemas desde Atención Primaria y también por la detección de atención especializada”. Para Escrig, la educación “es esencial para que la población tenga unos hábitos sanos, y la difusión por parte de los medios de comunicación, clave y determinante, debe incidir como una gota malaya, lo hemos visto durante la pandemia”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ramón Pons ha pedido “rigor” a los medios de comunicación y “que huyan del catastrofismo”, invitándolos a utilizar fuentes como GVA Oberta, “que nos da mucha información sobre cómo estamos”. El director del General de Castelló ha dicho que la Sanidad contamina mucho –“emitimos el 5% de los gases de efecto invernadero, porque curar contamina”- y su coste económico es elevado –“son 700€ al día por cama de hospital”. Pons ha señalado que se debe facilitar la movilidad de recursos para atender las necesidades, “y esperaba políticos valientes después de la pandemia dispuestos a hacer esto”. Por su parte, Ballester ha dicho que en Atención Primaria “tendremos que hacer cambios para hacerla sostenible; necesitamos más recursos”. Asimismo, ha llamado a la “desburocratización” de la AP y a la participación ciudadana como herramienta para una mejor gestión sanitaria.

En la clausura, la presidenta de adComunica y el presidente de ALCER Castalia han anunciado que una síntesis del contenido de la jornada se recogerá próximamente en un documento de ambas entidades. Además, Bernad ha subrayado que la grabación íntegra de la jornada quedará disponible al público en el canal de Youtube de la Universitat Jaume I, en concreto en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=v8eUXhutR2k.